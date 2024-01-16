本报北京1月15日电 （记者杨彦帆）国家卫生健康委14日召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，随着寒假和春节假期的临近，人群大规模流动和聚集可能加速呼吸道疾病传播。要做好监测预警，加强重点场所管理和重点环节防控。及时向老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群提供健康咨询和转诊指导等服务，并为他们接种疫苗提供便利条件。

近期，乙流感染人数整体呈上升趋势。中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕介绍，“同一个流感流行季，通常会出现流感病毒的不同型别和亚型的共同流行，只是占比不同。得了甲型流感后产生的免疫反应，对乙型流感不能提供有效的免疫保护，也就是说，即使本次流行季得过甲型流感，也还有可能再次感染乙型流感。”目前，流感疫苗中包含甲型H1N1亚型、H3N2亚型和乙型流感的组分，建议高风险人群每年尽早接种流感疫苗。

王大燕介绍，近期多渠道监测系统数据显示，元旦假期后，全国新冠疫情仍处于较低水平，其中哨点医院新冠病毒检测阳性率保持在1%以下，JN.1变异株占比呈现上升趋势。专家研判认为，冬春时节我国将继续呈现多种呼吸道病原交替或者共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。受JN.1变异株持续输入、国内流感活动逐渐降低和人群免疫水平下降等多因素影响，新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将发展成为我国优势流行株。

《 人民日报 》（ 2024年01月16日 13 版）