探讨多学科诊疗发展路径 “肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”2023年总结会在京举办

1月13日，由人民健康、中国肿瘤MDT（多学科诊疗）联盟组织的“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”在北京举行2023年项目总结会，来自全国各地的专家学者回顾总结了2023年相关工作的经验成果，同时围绕“提升多学科诊疗能力”相关话题建言献策。

“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”2023年总结会现场

据了解，“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”自开展以来，沿着红色足迹走进了江西井冈山、山东临沂沂蒙、贵州遵义、陕西延安等革命老区，持续助力革命老区多学科诊疗能力的提升，同时探索中国肿瘤多学科诊疗发展的有效途径。

北京大学人民医院胃肠外科主任、中国肿瘤MDT联盟主席叶颖江认为，“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”的开展，是公立医院党建与业务融合发展的一次积极探索。希望2024年持续开展相关活动，更好助力各地多学科诊疗能力提升。

“中国肿瘤多学科诊疗能力的持续提升需要多方专家的支持。”北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳展望2024年项目的持续开展，“希望将多学科诊疗培训更好触达基层，提升基层医师的多学科诊疗能力，让每一位患者都能接受到多学科诊疗带来的有效治疗。”

“MDT以患者为中心，让患者从治疗中的获益最大化，在为患者实施科学合理的个性化诊疗、促进各专科医师专业交流等方面具有优势。2023年中国肿瘤MDT联盟通过MDT专病培训、中国肿瘤中青年人才培养计划、MDT云课堂小程序专业工具建设等工作，助力全国各地医疗机构多学科诊疗能力的提升，取得了积极成果。”北京大学人民医院胃肠外科主任医师姜可伟回顾了2023年中国肿瘤MDT联盟的工作，并对2024年的工作规划进行介绍，“2024年，希望以中国肿瘤MDT联盟专家组成员为核心，继续推广MDT模式，完善MDT诊疗模式的规范指南和学习平台建设，同时培养更多优秀的MDT团队以及合格的MDT肿瘤专科医生。”

山东第一医科大学附属省立医院副院长、胃肠外科主任李乐平认为，MDT是临床研究平台、医疗质控平台、学科建设平台以及青年医生培养平台，希望“肿瘤医生多学科诊疗专病培训项目”持续开展，助力中国肿瘤多学科诊疗能力提升。

厦门大学附属第一医院肿瘤内科主任医师李佳艺介绍了中国肿瘤MDT联盟闽西南分盟近年来的工作成果。她说，厦门大学附属第一医院自2013年开展MDT（多学科诊疗）的探索，经过多年的发展，MDT多学科诊疗已覆盖多个医院科室并形成了一些长效可持续的诊疗机制，既缩短了诊疗流程又提升了诊疗效果，有效提升了患者诊疗服务质量。

活动现场，福建省肿瘤医院大外科主任陈路川、北京大学肿瘤医院主任医师王崑、北京大学人民医院放射科主任医师王屹、厦门大学附属第一医院肿瘤内科主任叶峰、江西省肿瘤医院副院长易波等与会专家围绕“MDT执行中的问题与解决方案”展开讨论，纷纷为MDT发展建言献策。专家们建议，要在形成中国肿瘤MDT的共识指南、提升MDT理念规范性与普及性等方面持续开展工作，提升MDT理念的认知度和专业度。

现场还进行了MDT现场病例讨论。宁波市第二医院放化疗科主治医师王奕进行了“直肠癌保肛之路——从放化疗视角出发”病例分享，中国人民解放军总医院胃肠肿瘤外科副主任医师吴欣、山东省第一医科大学第一附属医院普外中心副主任夏立建、山东大学齐鲁医院结直肠外科主任医师戴勇、北京大学首钢医院主任医师李明等专家围绕病例情况进行讨论并给予建议；河北医科大学第四医院外二科主治医师胡旭华分享了“MDT助力转移性直肠癌患者综合治疗”的具体案例，北京大学第一医院胃肠肿瘤中心主任医师吴涛、北京美中爱瑞肿瘤医院科教副院长马志强、郑州大学第二附属医院普外一科主任韩斌针对病例情况进行分析；北京大学肿瘤医院主治医师张盼盼则分享了神经内分泌肿瘤诊治进展，山东医科大学附属省立医院胃肠外科副主任刘洪俊、山东第一医科大学第三附属医院胃肠外科副主任鲁守堂、郑州大学第一附属医院副主任医师焦鹏飞参与病例讨论。