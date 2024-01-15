国家药监局通报名采日用品（佛山）有限公司飞行检查结果

人民网北京1月15日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局15日发布《关于名采日用品（佛山）有限公司飞行检查结果的通告》(以下简称《通告》)称，近期，国家药监局组织对名采日用品（佛山）有限公司进行了飞行检查。经查，发现该企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定。该企业已对存在的问题予以确认。

《通告》显示，名采日用品（佛山）有限公司在机构与人员方面存在质量安全负责人等关键岗位人员未按规定履职问题；在质量保证与控制方面存在未按规定建立并执行记录管理制度、留样管理制度等问题；在厂房设施与设备管理方面存在生产车间有多处污染源、未按规定执行生产设备管理制度等问题；在物料与产品管理方面存在未按规定执行物料供应商遴选制度、物料审查制度、物料进货查验记录制度，未对工艺用水水质进行定期监测等问题；在生产过程管理方面存在未建立并执行产品放行管理制度等问题；在产品销售管理方面存在未按规定执行产品销售记录制度等问题。

《通告》强调，为保障公众用妆安全，国家药监局要求广东省药品监督管理局对该企业上述涉嫌违法行为依法予以处理。广东省药品监督管理局目前已责令该企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。