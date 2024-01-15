2024年1月13日，湖南省首场中医药高峰论坛在长沙开幕。

大会现场。（受访者供图）

湖南省科技厅党组成员、副厅长曾立新，中南大学常务副校长、湘雅医学院院长、芙蓉实验室主任陈翔，湖南省卫生健康委党组成员、省中医药管理局局长肖文明，永州市人民政府党组成员、副市长肖质彬出席会议并致辞。作为新年首场中医药高峰论坛，此次会议又是“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室的2023年度中医药科研成果发布会，以及2024年学术委员会成立大会。

“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室学术委员会委员。（受访者供图）

中成药复杂作用解析是中药现代化研究亟待解决的关键科学问题。“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室，依托湖南时代阳光药业股份有限公司与中国中医科学院医学实验中心联合共建，紧紧围绕“用现代科学解读中医药学原理”这一目标，主要聚焦中成药质量标准提升、作用机制解析、大品种培育等方向进行开创性研究，发展中药创新药。

嘉宾合影。（受访者供图）

《湖南省2023年国家中医药综合改革示范区建设工作要点》提出，加快推进湘产中成药大品种临床综合评价工作，培育中药重点品种。提高中医药科技创新能力，建设一批省中医药“十四五”科技创新平台。“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室是一个共享开放的平台，旨在整合国家科技资源与地方产业优势，服务所有尤其是湖南的中成药企业。支持湖湘中成药产品质量升级，在国家层面形成湖南中药新药研发的新高地。

据介绍，“中成药复杂作用解析”湖南省重点实验室的建设是对国家和湖南省中医药发展政策的积极响应，未来将根据湖南省中医药发展规划和产业发展需求，建立完善的管理和激励体系，整合国家科技资源与地方政策、产业优势，协同创新联合攻关，助推湖南中医药产业走上高质量发展的快车道。