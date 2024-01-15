人民网“人民投诉”平台数据显示：预付费投诉半数涉及“退费难”

据人民网“人民投诉”平台数据显示，2023年以来，该平台收到大量关于预付式消费的投诉，涉及旅游、健身、美容、餐饮、网购、亲子娱乐等多个领域。

消费者通常是被商家宣传广告吸引而购买预付卡，但在真正消费时却发现商家宣传与实际不符，或者在消费过程中商家经营情况出现变化，侵害了消费者的合法权益。

比如，健身类预付式消费中，消费者遇到商家股东变更、教练辞职或更改使用规则等变动，难以保证最初承诺的服务。在旅游类预付式消费中，则出现有效期内预约难、限制多、无法正常使用、未按合同约定标准服务等情况。在电商平台上，预付式购物卡有时会出现充卡后被限制购买、限制下单且不退卡内余额等问题，让消费者措手不及。

预付式消费不仅在使用中容易出现多种问题，而且当消费者认为服务与协议不符，或其他原因需要退费时，可能遭遇退费难。在平台接到的大量关于预付式消费的投诉中，有51.4%的投诉涉及退费问题，显示退费难让消费者十分困扰。其中，因机构“跑路”、门店关张等原因造成退费难的，占总投诉量的20%。有网友投诉称，办年卡的健身房“无征兆闭店‘跑路’或店铺转让，无法退还剩余卡费”；还有网友投诉在餐饮店、酒店等办了预付卡，充值后还没来得及消费，商家就“跑路”了，至今找不到人退款。

诸多投诉案例也显示，消费者一旦购买了预付卡，不管是否已经使用，都有可能面临退卡难、退款难的问题。在健身预付式消费方面，有消费者表示，“商家虚假宣传，无法提供服务，退卡还被拒”；在旅游预付式消费方面，有网友投诉“未出行、未消费、不满意，商家不履行全额退款承诺”；在护肤、保健预付式消费方面，有网友投诉“商家以‘特价卡’不退不换为由拒绝退款”；在电商平台，有消费者投诉“7天内申请退款，机构在完全未消费情况下还要收取高额手续费”。

在生活中，预付式消费使用场景越来越多，从原来的健身、美容等场景，逐步扩展到家政服务、户外游玩、视频娱乐等场景。有关部门应关注市场变化，及时跟进监管方向，维护消费者的合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年01月15日 07 版）