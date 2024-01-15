得过甲流就不得乙流？照样中招！

甲流刚刚有所退潮，乙流又有抬头之势。国家流感中心发布的《流感监测周报》显示，感染甲流的比例明显下降，而乙流比例有所上升。人们常常有一个疑问：得过了甲流是否就有了对抗乙流的免疫力？其实不然，不注意防护，照样中招儿！今天，北京市疾控中心的专家就给大家介绍下这两种病毒的区别和预防。

甲流、乙流啥区别？

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，流感病毒主要通过感染者打喷嚏和咳嗽等产生的呼吸道飞沫传播，也可经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触感染。

流感病毒可分为甲、乙、丙、丁四种类型，引起流感季节性流行的主要是甲型和乙型流感病毒。它们都含有血凝素和神经氨酸酶两种主要的表面蛋白，但结构有差异，导致它们之间的抗原性差异也较大，但致病性差异不大。

不同流感流行季或同一流感流行季不同时期，甲型和乙型流感病毒的构成也会交替发生变化。

得了甲流还会得乙流？

有人认为，同样是流感，得过甲流后就会对乙流免疫，其实不然。感染甲型流感病毒后产生的特异性抗体无法提供对乙型流感感染的有效防护，反之亦然。也就是说，在感染过甲型流感后，仍然可能感染乙型流感。

北京大学人民医院感染科医生刘雅芬介绍，乙流通常以小规模或散发为主，因此，乙流占比上升不必过分担忧。乙流和甲流在临床症状上没有太大区别，都是以发热、畏寒、头痛、关节痛、肌肉痛为常见症状。此外，有些患者还会出现咽痛、咳嗽、胸闷憋气等症状。

无论甲流还是乙流，病情严重者都可以发展成肺炎、心肌炎，或者出现神经系统的一些并发症。不过，由于目前患者就诊都比较及时，出现流感合并肺炎的情况并不多见，大约也就占病例总数的10%左右。

春运将至如何防流感？

寒假和春运临近，人员流动性增加，无论甲流和乙流，通过科学防护，我们都可以更好地保护自己。北京疾控提醒大家，日常生活中做到以下几点：

注意个人卫生习惯 勤洗手，外出回家后、饭前便后、触摸眼睛、鼻或口腔前后要洗手；咳嗽打喷嚏时遮掩口鼻，不随地吐痰。

科学佩戴口罩 出现发热、咽痛、咳嗽等流感样症状期间；前往医疗机构就诊、陪护时；乘坐公共交通、前往人群密集场所时要科学佩戴口罩。

保持家中空气流通 每天开窗通风2-3次，每次不少于30分钟。开窗通风时，注意防寒保暖。

避免接触出现发热的患者 家中一旦有发热的病人时，注意减少与病人的接触。接触时要戴口罩，接触后不要触摸眼睛、鼻子、口腔黏膜部位。尤其要勤洗手。注意家庭环境消毒、增加室内通风次数。

尽量少去人员密集、空气污浊的场所 外出时，根据天气情况，随时增减衣物，以免受凉。

保持健康的生活方式 增强机体免疫力，一日三餐规律进食，主食、蔬果和禽鱼肉蛋比例要合理搭配，多吃新鲜蔬菜水果，平衡膳食；适量运动，保证睡眠；戒烟限酒；保持心态平和。

要密切关注自己的健康状况 出现发热和急性呼吸道感染等异常症状，根据情况采取居家休息、服药或及时就医等措施，若病情加重或原有基础疾病明显加重时，应立即就医。

接种流感疫苗 及时接种疫苗可以显著降低接种者患流感和发生严重并发症的风险，本流行季的流感疫苗含有乙型流感抗原成分，防护乙型流感感染的效果较好。