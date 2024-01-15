天寒地冻 小心这些皮肤病惹上身

冬季寒冷，空气干燥，很容易引起皮肤不适。皮肤遭受较强的冷刺激，血管收缩，皮肤干燥，角质变厚易脱皮，极度的寒冷还可引起冻伤。因此在冬季，我们特别应该注重皮肤护理，不同人群需要根据自身特点进行科学护肤。今天，皮肤科医生就来为大家盘点那些最爱在冬季“搞事情”皮肤病。

足跟皲裂

足跟皲裂是指足跟皮肤干燥、增厚，增厚的皮肤上顺着皮肤纹理的方向出现深浅不一、长短不同的裂纹。当裂纹加深时，可出现不同程度的疼痛，裂口可有出血，甚至继发感染。年龄增长、温度降低等都可能增加足跟皲裂的程度。

足跟皲裂可由生理因素引起，也可由病理因素导致。随着年龄增长，皮肤增厚缺乏弹性，足部皮脂分泌过少，导致皮肤干燥脆裂；真菌感染足部导致足跟过度角化；糖尿病等疾病导致全身干燥；遗传性或获得性掌跖角化病等，都可能引发足跟皲裂的问题。

针对皮肤干燥等引起的足跟皲裂，治疗关键是保护和恢复皮肤屏障功能，简单来说就是加强润肤。而由上述疾病（如足癣、糖尿病）导致的足跟皲裂，治疗关键在于治疗并控制原发病，以达到缓解皮肤症状的目的。

干性湿疹

干性湿疹又称为乏脂性湿疹、裂纹性湿疹，是由多种因素导致的临床常见皮肤病。其特征是皮肤干燥、皲裂伴有脱屑，小腿前侧最多见，常伴有瘙痒。干性湿疹常见于60岁以上老年人或鱼鳞病患者，多发生于寒冷、干燥（低湿度）的气候条件下，且男性患者稍多于女性。

本病与多种因素导致皮肤表面过度失水、油脂减少或排汗不良等有关，常见的因素有年龄增加（皮肤老化）、洗浴次数过多、过度使用肥皂和习惯性搓澡等。

干性湿疹主要治疗措施包括使用润肤剂和选择合适的外用药物。同时需要去除病因和加重症状的因素。去除病因方面，如减少洗澡次数、洗澡时避免水温过热等。用药方面，可选择：

润肤剂 规律涂抹润肤剂，尤其洗浴之后，市售的正规的身体乳或医院自制的保湿乳均可选用。

糖皮质激素制剂 可外用糖皮质激素软膏以缓解瘙痒、消退皮疹。

抗组胺药物 若瘙痒严重，可口服抗组胺药物缓解症状。

其他冬季易发皮肤病

瘙痒症 有皮肤瘙痒症状而无原发性皮损的疾病；最常见的病因是皮肤干燥；以病因治疗为主，同时对症治疗；注意皮肤保湿，减少不良刺激。

银屑病 多种因素相互作用引起的慢性鳞屑性皮肤病；皮肤上出现红斑，其上覆盖有银白色鳞屑；有局部治疗、物理治疗和系统治疗等多种疗法；病程迁延不愈，容易反复发作。

鱼鳞病 主要表现为皮肤干燥、脱屑和鱼鳞状的皮损；大多数是遗传所致；护理和外用药物治疗为主，严重时需口服药物；本病无法治愈。

带状疱疹 水痘-带状疱疹病毒感染累及神经和皮肤；发生在身体单侧的成簇水疱，疼痛明显；50 岁以上的人群易发，该人群可接种疫苗预防；经及时治疗能治愈，部分会遗留神经痛。

冻疮 一种多发生在寒冷季节的常见皮肤病；主要表现为手脚发痒，皮肤红斑、肿胀等；药物治疗为主，物理治疗为辅；减少寒冷的暴露、加强保暖、保持干燥可预防。

◆敲黑板◆

冬季护肤重在“油包水”

冬季护肤需要把握“保湿、保暖、深层滋润”的大原则。冬季空气湿度低、气候干燥，保湿就显得十分重要。宜选择性质温和兼具保湿成分、油脂较多的油包水型护肤品，如霜剂。应防止冻伤，外出时宜戴帽子、口罩及手套。用温热水洗脸或蒸气喷雾，可促进血液循环，增强皮肤代谢。

◆你问我答◆

大冬天的还需要防晒吗？

提到防晒，很多人都觉得这是夏天才需要做的护肤工作。冬季气温低、日照时间短，人们喜欢暖洋洋的阳光照在身上的感觉，而且由于冬季的日照并不强烈，很多人便觉得冬季不必进行防晒。

首先我们要明确防晒防的是什么。一般来说，我们日常做的防晒工作，主要防的是紫外线，皮肤过量暴露在紫外线中会导致晒伤、眼睛伤害（如白内障）、皮肤老化（如皱纹增多）以及皮肤癌等。

事实上，人们感觉冬季的阳光强度低是光线不直射地面的缘故，并不是紫外线不强烈。不过相对于夏季来说，冬季的UVB确实会稍弱一些，就可以选择防晒指数（SPF）相对较低、滋润度较好的防晒霜，以适应冬季较为干燥的气候特点。这样，既可避免皮肤缺水老化，同时减轻化妆品对皮肤的负担。

另外，不管是晴天还是阴天，紫外线辐射都存在，因此防晒几乎是每天必备的工作。

文/王鑫 王乐一 （北京友谊医院）