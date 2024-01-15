北京：基层卫生机构延时门诊惠及949.1万人

基层医疗卫生事关群众身体健康，是医疗卫生服务体系的基础。近日，北京市卫健委召开媒体沟通会，介绍本市基层卫生健康能力建设成效和便民服务举措。北京青年报记者从会上获悉，去年1至11月，本市基层社区卫生服务机构诊疗量较2019年同期增长21.3%、较2022年同期增长28.2%，增速明显高于全市医疗机构总诊疗人次的变化。随着服务能力持续提升，本市分级诊疗效果不断显现，群众看病就医更加便利实惠。

社区卫生中心新增5个专病病种

近年来，通过实施基层医疗卫生机构“补点升级”建设，本市居民15至30分钟“医疗服务圈”织得更密更牢。市卫健委基层卫生健康处副处长李君念介绍，2023年，全市共有社区卫生服务中心364个、社区卫生服务站1636个，较2022年分别增加12个和15个；农村地区规划设置村卫生室1766个；192个社区卫生服务中心达到“优质服务基层行”活动推荐标准，完成建设社区医院36家；全市社区卫生服务机构在岗人员4.57万人，较2022年增加2978人，核定编制增加502人，其中，卫生技术人员和全科医生分别增加了2622人和668人。随着基层医疗力量不断增强，基层医疗服务点位持续加密，居民就医便捷性和获得感进一步提高。

基层医疗服务能力也在持续提升。李君念介绍，本市大力推进基层专病特色科室建设，建立由三级及专科医院临床科室组成的培育基地，点对点指导基层开展专病特色科室建设，根据居民就医需求，新增了口腔牙周病、儿科、小儿推拿、中医痹症、中医脾胃病等5个专病病种，病种范围从2022年的7个增至12个。截至目前，宣武医院、中日友好医院等34家三级及专科医院的49个临床专业科室成为培育基地，全市180家社区卫生服务中心建设专病特色科室297个。

建立全市统一“基层卫生预约转诊平台”

为用足用好优质医疗资源，北京搭建了全市统一“基层卫生预约转诊平台”，全市医联体内三级医院至少提前2周向基层医疗卫生机构预留30%以上号源，其中专家号不低于50%，9100余名基层医务人员拥有转诊权限。深化城乡“手拉手”，组织城市51家三级医院对口支援10个远郊区156家乡镇卫生院，探索开展“互联网健康乡村门诊”。截至目前，支援医院共派出帮扶人员2405人次；374支名中医团队每周到基层坐诊；55名退休医学专家每周下沉生态涵养区出诊带教，诊疗患者1.5万余人次。

在家庭医生签约服务方面，本市从扩大签约服务覆盖、改善签约居民获得感、确保服务质量等方面出发，制定改进家庭医生签约服务20条措施，持续在保障就诊连续、主动服务、用药安全、畅通转诊上做文章。截至目前，全市共有家庭医生或团队6653个，较2022年增加703个，常住人口签约率42%，重点人群签约率保持在90%以上。

基层卫生机构实行“先诊疗后结算”

为推动基层卫生健康服务提质增效，本市以方便居民就医、优化服务提供、改善服务体验为重点，推出多样化、个性化的便民惠民服务。例如，全面实施延时门诊和周末疫苗接种服务，全市社区卫生服务中心工作日延长服务至20点，周末正常开诊，2023年共提供延时服务门急诊949.1万人次，占总门急诊量的12.7%，周末提供疫苗接种29.2万人次。

针对用药需求，基层医疗机构开展缺药登记、长处方服务，部分机构也通过巡诊、出诊、物流快递等方式送药上门，2023年累计提供缺药登记服务12.35万人次、长处方服务229.46万人次，让更多居民在“家门口”享受到优质便利的用药服务。

在就诊方面，结合居民现实需求，持续优化就诊流程，全部基层机构设置老年人友好服务窗口，“先诊疗后结算”实现全覆盖，部分机构积极探索“先检查后诊疗”模式，居民就医更加省时便利。在应对近期秋冬季呼吸道感染性疾病救治工作中，基层接诊发热及呼吸道相关症状患者人次占比近70%。