中疾控：短期内仍将以流感病毒为主

昨日，国家卫健委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治并发布健康提示。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，元旦以来，全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主，新冠病毒感染处于较低水平，医疗服务总体平稳有序。在新冠疫情方面，中疾控专家在会上表示，新冠疫情可能在本月回升，JN.1变异株大概率将成我国优势流行株。

短期内仍将以流感病毒为主

近期，新冠变异株JN.1正在全球快速蔓延，美国、加拿大等国在元旦假期后迎来了新的感染高峰，我国目前新冠感染情况如何？是否在元旦假期后出现了明显的增长？对此，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，近期，多渠道监测系统数据显示，元旦假期后，全国新冠疫情仍处于较低水平，其中哨点医院新冠病毒检测阳性率保持在1%以下，JN.1变异株占比呈现上升趋势。

专家研判认为，今冬明春我国将继续呈现多种呼吸道病原交替或者共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。受JN.1变异株持续输入、国内流感活动逐渐降低和人群免疫水平下降等多因素影响，新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将发展成为我国优势流行株。

得过甲流也有可能再感染乙流

近期乙流感染整体呈上升趋势，甲流和乙流的区别是什么？如何辨别？刚感染过甲流的患者，是否会再感染乙流？对此，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，季节性流感包括甲型H1N1、甲型H3N2亚型以及乙型流感。我国南方省份自10月上旬、北方省份自10月下旬先后进入本次流感流行季。前期以H3N2亚型流感病毒为主要流行株，南方省份近3周乙型流感病毒占比持续上升至36.8%，北方省份近5周乙型流感病毒占比持续上升至57.7%，部分省份乙型流感病毒占比超过了甲型流感病毒。

甲型和乙型流感病毒是通过病毒的基因和蛋白的序列特征加以区分的，它们造成的季节性流感，在临床症状上难以区别。要区分和鉴定甲型还是乙型流感病毒，要通过病原学的分型检测，如核酸检测、抗原检测。同一个流感流行季，通常都会出现流感病毒的不同型别和亚型的共同流行，只是占比不同。得了甲型流感后产生的免疫反应，对乙型流感不能提供有效的免疫保护，也就是说，即使本次流行季得过甲型流感，也还有可能再次感染乙型流感。目前，流感疫苗中包含甲型H1N1亚型、H3N2亚型和乙型流感的组分，建议高风险人群每年尽早接种流感疫苗。

不同呼吸道病原体可同时或交替感染

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，冬季是呼吸道疾病多发季节，包括甲流、乙流、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒及支原体等，这些病原体感染后建立的免疫不持久，可以反复感染。同时这些病原体没有交叉保护性免疫，可以同时感染或交替感染。短时间内重复感染，由于感染建立的免疫仍然存在，病情常常更轻；但不同病原体同时感染时可能导致病情加重，尤其是呼吸道免疫屏障受到损害，细菌感染风险加大，尤其是老年人、幼儿及有基础病的患者更容易出现病情恶化。

王贵强建议出现上呼吸道感染症状时要及时进行抗原或核酸检测，明确诊断后可以针对性治疗，如流感可以应用奥司他韦或玛巴洛沙韦等抗流感病毒药物，老年人、儿童和有基础性疾病的患者更要早期使用抗流感药物。若是新冠病毒感染，则早期应用抗新冠药物，缓解症状、缩短病程、降低重症和住院风险、降低进一步传播风险等。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋还提醒，随着寒假和春节假期的临近，人群大规模流动和聚集可能加速呼吸道疾病传播。医疗机构要做好监测预警，加强重点场所管理和重点环节防控。及时向老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群提供健康咨询和转诊指导等服务，并为他们接种疫苗提供便利条件。要积极调配医疗资源，优化就诊流程，保障医疗用品供应。针对假日期间常见的运动伤害、事故外伤、心脑血管急症等做好医疗资源储备，确保患者得到及时有效救治。