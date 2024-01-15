国家卫健委：全国医疗服务总体平稳有序

国家卫生健康委14日举行新闻发布会，邀请相关专家介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。国家卫健委新闻发言人米锋表示，元旦以来，全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势；当前呼吸道疾病仍以流感为主，新冠病毒感染处于较低水平；医疗服务总体平稳有序。

对不同呼吸道疾病，及时鉴别后针对性治疗

冬季是呼吸道疾病多发季节，包括流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒及支原体等病原体引发的疾病。“感染这些病原体后建立的免疫不持久，可以反复感染。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，这些病原体也没有交叉保护性免疫，可以同时感染或交替感染。如果短时间内重复感染，由于感染建立的免疫仍然存在，病情常常更轻，但不同病原体同时感染时可能导致病情加重，尤其是呼吸道免疫屏障受到损害，细菌感染风险会加大。老年人、幼儿及有基础病的患者更容易出现病情恶化。

王贵强表示，出现上呼吸道感染症状要及时进行鉴别诊断，进行抗原或核酸检测，明确诊断后可以针对性治疗。例如，流感可以使用奥司他韦或玛巴洛沙韦等抗流感病毒药物，老年人、儿童和有基础性疾病的患者更要尽早使用抗流感药物。若是新冠病毒感染，则早期应用抗新冠药物，缓解症状、缩短病程、降低重症和住院风险、降低进一步传播风险。

对于呼吸道相关疾病的症状有所好转后，如何进行康复和养护，北京中医医院院长刘清泉建议：饮食要清淡有营养，不要一好转就盲目进补；不要乱用药、乱投医以及反复换医院、医生或药物。

新冠疫情仍处于较低水平

中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕介绍，近期，多渠道监测系统数据显示，元旦假期后，全国新冠疫情仍处于较低水平，其中哨点医院新冠病毒检测阳性率保持在1%以下，JN.1变异株占比呈现上升趋势。

专家研判认为，近期我国将继续呈现多种呼吸道病原交替或者共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。

王大燕表示，受国外新冠病毒JN.1变异株持续输入、国内流感活动逐渐减弱等多因素影响，新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升，新冠病毒JN.1变异株大概率将发展成为我国优势流行株。

临近春节假期，公众应做好防护

随着寒假和春节假期的临近，人群大规模流动和聚集可能加速呼吸道疾病传播。

米锋表示，要做好监测预警，加强重点场所管理和重点环节防控；及时向老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群提供健康咨询和转诊指导等服务，为他们接种疫苗提供便利条件；要积极调配医疗资源，优化就诊流程，保障医疗用品供应；针对假日期间常见的运动伤害、事故外伤、心脑血管急症等做好医疗资源储备，确保患者得到及时有效救治。

米锋建议，旅途中要继续坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好卫生习惯，出现呼吸道症状及时鉴别、及时就诊。