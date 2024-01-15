AI医生助理提高看病效率

记者1月12日获悉，浙江大学医学院附属邵逸夫医院（以下简称浙大邵逸夫医院）大运河院区近日启动试运行时引入了AI医生助理。患者可以通过扫描院区内展板上的二维码，使用微信小程序“邵医智慧门诊”，根据页面提示完成病情录入，生成预问诊病历，方便医生提前了解病史。

该小程序是一款基于大语言模型的AI医生助理。浙大邵逸夫医院门诊部主任丁勇告诉记者，AI医生助理可通过模拟临床医生诊疗思维对患者进行提问和引导，进行多轮一问一答的语音对话，快速完成患者主诉症状、伴随症状、诊疗情况、家族史等医疗信息的采集，生成一份完善的预问诊病例。

记者了解到，AI医生助理的无微不至，得益于大模型底座的先进计算能力、医疗大语言模型持续调优、医学语音引擎智能识别与转化、主动剔除无关干扰因素、AIGC格式化病历文本生成和智能影像与图片识别算法六大技术支撑。

医患间的沟通交流在诊疗过程中非常重要，无效沟通和信息的不对称不仅会造成时间的浪费，导致医生工作效率降低，还容易引发患者的不满情绪。现场前来问诊的患者吕先生说：“这次我通过AI医生助理将以前的诊疗记录全部上传，节约了诊治时间。”

据悉，浙大邵逸夫医院大运河院区试运行期间，将进一步扩大AI医生助理的应用范围，为探索AI赋能医学领域提供更多经验。