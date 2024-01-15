宁夏仿制药一致性评价工作成效显著

记者近日从宁夏科技厅获悉，宁夏自2016年启动仿制药一致性评价工作以来，医药产业发展一路高歌猛进。特别是糖尿病防治药物“昊畅—羟苯磺酸钙胶囊”，在国内该品种药品中率先完成一致性评价，产品销售额在全国市场的占有率排名从第4位升至第1位，占比达35.8%。

“仿制药一致性评价工作的开展，在保障国产仿制替代原研进口药品用药安全和疗效的同时，也提高了我国仿制药品质量及制药企业整体发展水平，为广大人民群众的生命健康保驾护航。”宁夏科技厅社会发展科技处处长张磊介绍，近年来，宁夏加强了政策引导，使制药企业创新活力乘势迸发。

该厅牵头联合自治区财政厅、药品监督管理局，广泛征集制药企业科技创新需求，修订相关补助办法，对通过仿制药一致性评价并获得国家药品监督管理局补充注册批件或注册批件的每个药品，分批给予200万元补助。同时，科技管理部门深入产业园区及部分药企，为开展仿制药一致性评价工作提供“面对面”科技服务。

通过科技项目、平台、人才等多渠道支持，宁夏制药企业医药研发能力持续增强。截至目前，通过国家质量与疗效一致性评价并取得国家药品监督管理局注册批件的药品数量上升至10个，这标志着药企拿到了进入国家集采药品名单的“入场券”。

2023年，宁夏申报仿制药一致性评价项目的企业达到14个，创历年新高。自治区获批国家仿制药一致性评价的制药企业累计自主投入研发费用超9700万元。一方面，企业市场竞争力稳中有升；另一方面，群众用药负担大幅降低。其中，“注射用生长抑素”仿制药中选国家药品集中采购，国采单支价格12.78元，极大地降低了临床应用用药费用。