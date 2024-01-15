多种病原体混合感染如何应对

1月14日，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。

“今冬明春我国将继续呈现多种呼吸道病原体交替或者共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。”中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，受JN.1变异株持续输入、国内流感活动逐渐降低和人群免疫水平下降等多因素影响，新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升。

与此同时，乙型流感病毒感染整体呈上升趋势。数据显示，南方省份近3周乙型流感病毒感染占比持续上升至36.8%，北方省份近5周乙型流感病毒感染占比持续上升至57.7%，部分省份乙型流感病毒感染占比超过了甲型流感病毒感染。

那么，多种病原体会出现混合感染或者反复感染吗？会诱发心肌炎等心血管疾病吗？如何应对多种呼吸道病原体共同流行的状况，有效避免感染或者转重？专家们就这些问题进行了解读。

不同病原体之间没有交叉免疫

“甲型流感病毒、乙型流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞、支原体等病原体感染以后，身体建立的免疫力都不持久，所以会出现反复感染。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强解释，而且这些病原体之间没有交叉免疫，也就是说由于感染一种病原体激发的身体免疫力对其他病原体没有交叉保护作用，因此不同病原体同时或者交替感染的情况就会存在。

王贵强提醒，不同病原体感染可能会加重病情，尤其容易导致上呼吸道黏膜屏障受损害，继而诱发细菌感染等。因此易感人群、脆弱人群、基础病患者等必须高度重视，及时就医。

那么，如何做好防护以有效避免感染呢？

“中医讲‘邪之所凑，其气必虚’，因此保护正气、养护正气是预防反复发作的关键。”北京中医医院院长刘清泉提醒，规律睡眠、清淡饮食对扶正气非常重要。如果患病切忌盲目用药，西药、中药重叠使用不仅不利于快速恢复，甚至会出现副作用。

王贵强建议，在呼吸道传染病比较常见的时期，公众应做好个人防护。防护措施包括尽可能减少外出、避免到人群聚集地、外出戴好口罩、保持手卫生、接种疫苗。如果出现发热等症状，要及时进行病原检测开展针对性治疗。尤其有基础呼吸道疾病的人群，要及时就诊，在有效控制原有基础病的同时，避免合并感染导致病情恶化。

这些人群应防范心血管疾病风险

近日，因流感患上心肌炎或导致心律失常的消息引发关注。那么，呼吸道感染对于心血管系统究竟会不会造成影响？

“不管是细菌感染、病毒感染还是支原体感染，这些呼吸道疾病都会影响到心血管健康。”刘清泉提醒，如果发烧、咳嗽等症状都好了，但仍旧胸闷气短、下肢水肿，甚至睡觉只能半卧位，这表明心血管病的苗头已经出现，要尽快就医。

“目前从流行病学来看，没有数据支持年轻人心血管疾病发生率更高的说法。已有数据表明，心血管疾病导致猝死的概率男性高于女性，年龄越大风险越高。”刘清泉介绍，年轻人心血管疾病患病数逐渐增多，其中肥胖、高血脂、高血糖、高尿酸较多见，再加上工作繁忙容易忽视自己的健康状况，这些都可能造成病情延误，导致风险加大。

没有确诊过心血管疾病的人群，可以进行自我筛查。刘清泉表示，心血管疾病风险因素包括超重、肥胖、高盐饮食、吸烟、过量饮酒、高血脂、高血压、高血糖、高尿酸、高同型半胱氨酸，特别是有心血管病家族史的人，应该提高警惕。