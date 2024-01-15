住宿业减少一次性塑料用品使用

本报北京1月14日电 （记者齐志明）为推进使用源头减量，有效治理塑料污染，近日，在国家发展改革委、商务部、文化和旅游部的指导下，中国饭店协会、中国旅游饭店业协会、中国循环经济协会、中国消费者协会联合发布关于住宿业减少一次性塑料用品使用的倡议。

倡议提出，住宿企业要积极落实国家及地方塑料污染治理政策中关于一次性塑料用品的禁限管理规定。其中，星级宾馆、酒店等场所应不再主动提供一次性塑料用品，主要包括一次性塑料梳子、牙刷、剃须刀、浴帽、小型洗涤护理品容器等，可通过设置洗洁用品服务台、自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；非星级宾馆、酒店等场所应主动作为，扎实推进不主动提供一次性塑料用品工作。

住宿企业要加强宣传，通过前厅、客房、餐厅等对客服务区域及企业线上展示、销售平台设置宣传栏，鼓励引导消费者使用环保、可循环利用产品，减少一次性塑料用品的使用，倡导绿色消费，推动住宿业塑料污染治理取得更好成效。住宿业线上预订平台经营企业，要通过页面提醒、弹窗提示等形式，鼓励引导消费者自行携带个人洗护用品，减少一次性塑料用品的使用，并加强对平台入驻商户的监督管理，引导商户在线上展示页面对自身开展减塑行动进行宣传展示，接受社会监督。

《 人民日报 》（ 2024年01月15日 13 版）