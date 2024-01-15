防止有害文具损害学生健康（百姓关注）

近年来，学生文具市场蓬勃发展，各种款式百花齐放。有的造型独特，与卡通形象相结合；有的功能新颖，电动卷笔刀、电动橡皮擦、桌面吸尘器等新式文具相继上市。这些可使用还可把玩的文具，受到不少学生青睐，但与此同时也带来一些困扰。

过于新奇的文具容易分散学生们的注意力。河南三门峡市小学教师孙女士表示：“有的学生上课时，因为玩文具走神。”作为学生家长，山东德州市的李先生说：“新式文具价格不低，孩子们热衷于购买，开销不小。而且刺激了他们的攀比心和虚荣心，不利于孩子健康成长。”

此外，还有一些文具存在安全隐患。辽宁科技大学教师张赛楠曾就文具中的化学质量问题做过课题研究。她指出，一些企业为了生产出质地柔软、色泽鲜艳、气味芳香的橡皮擦产品，通常会加入大量的邻苯二甲酸酯增塑剂。这种化学物质如果黏附在皮肤上或吸入口中，可能影响儿童的生长发育，严重时还会诱发重大疾病。有的书包中加入了氯化石蜡，让书包的外观更漂亮、手感更好、更加吸引消费者，但氯化石蜡同样会对未成年人的身体健康造成损害。

2022年2月1日，《学生用品的安全通用要求（GB 21027—2020）》（简称“新国标”）正式实施。“新国标”针对14周岁及以下学生使用的学习用品技术指标作出限定。据此，各地市场监管部门通过监督检查和专项整治，加大了对学生文具的监管力度，并对一些问题产品实施召回。比如，2023年4月，上海市市场监督管理局发布信息，召回某文具知名品牌422万余件产品，涉及橡皮擦、剪刀、图画本、笔袋等品类。部分产品召回的原因即是邻苯二甲酸酯、游离甲醛等有害物质含量超出“新国标”限值。

文具行业进入门槛低，生产企业多是中小微企业，销售渠道也多为互联网平台，为市场监管带来不少新挑战。日前，国家市场监督管理总局通报2023年学生文具等产品质量监督抽查情况，结果显示，在12家平台129家销售单位抽查的144批次学生文具中，有10批次产品不合格。其中，7批次产品可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量不合格，3批次产品边缘、尖端不合格。

“有的企业为了赚取更多利润，没有采用成本更高的安全生产材料，而是选择了成本低廉但潜藏危害的替代材料。”张赛楠认为，一方面，针对文具可能存在的有害化学物质的相关限量标准有待进一步完善；另一方面，生产企业对化学物质检测投入不足，也导致一些文具产品化学物质存在超标风险。

河南商丘市读者黄齐超来信提出，文具“新国标”对文具用品的有害物质检测更为严格，但仍存在需要细化的地方。比如，“有毒物质”范畴还不够广，有些有毒物质没有纳入检测与监管。职能部门除了加大监管力度，还要加大宣传力度。“文具漂亮一点是好事，但决不能为了好看而不顾安全。家长也要正确引导孩子，文具的作用是辅助学习，不能只看重文具的‘颜值’。”黄齐超说。

“新国标”扩充了圆规、书套、墨水、美工刀、手动削笔机等产品品类，对液体胶黏剂、书包、笔袋、彩泥、橡皮擦和塑料部件等产品增加了有害物质限量的要求，但面对层出不穷的新式文具，仍有未能覆盖之处。中国矿业大学宁云才教授提出，应进一步完善学生文具市场质量标准，以化学有害物质限值标准来说，“可根据文具产品种类繁多的特点，增加文具产品检测方法相关标准，提升检测结果的准确率。”

此外，部分文具的安全标准并未区分学龄前儿童以及中、小学生，而不同层次的消费者受到的化学有害物质危害程度不同，对化学物质风险认知也不同。宁云才建议，应加大文具化学质量安全宣传的力度，提醒学生及家长购买更安全的文具产品。

中国政法大学民商经济法学院副院长刘继峰建议，应加强文具生产、销售、售后全链条监管，既要在准入市场的前端加强监督，防止不合格的产品进入市场；同时要加强销售环节的产品质量监管，持续加大学生文具专项整治力度；完善商品的可回溯机制，借助信息化手段建立全产业链条的信息追踪体系，利用缺陷产品召回制度防止产品损害范围的扩大；加大查处力度，对未按法律法规要求标明警示标志或中文警示说明的产品、“三无”产品、有害物质超标的产品，责令经营者下架、停止销售，依法予以查处。

《 人民日报 》（ 2024年01月15日 07 版）