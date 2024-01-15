帮助消费者避开预付费的“陷阱”

2023年6月，我和朋友各花了1888元，在福建厦门某健身房办了健身年卡。当时，商家开展促销活动，说办年卡可以免费加赠三个月。不过，店里工作人员表示，系统正在升级，要等一个月以后才能使用。没想到，系统升级没多久，健身房门口就贴出了法院告示，说健身房拖欠房租，随后就看到要求健身房腾退清场的法院告示了。

当时，我们的年卡才用了一个多月。协商后，商家给我们的解决方案是转到另一家健身房。但那家店离我们居住的地方非常远，当初办卡就是图这家店离家近。如果是这么远的距离，我们显然无法接受。不久，这家店也不接受转店了。我们找了很多部门投诉，但都没有好的解决办法。

这件事情中，最让人气愤的是商家明明经营不善，已经撑不下去，却还在大力促销，吸引更多消费者办卡。后来，有人说，当健身房突然大力促销长期卡，或者频繁推出各种优惠活动时，就要小心了，恐怕是为了最后收一波钱后“跑路”。但健身房促销本来就很常见，普通消费者哪能分辨得出来？

希望有关部门加强监管，对有违法经营、关门“跑路”、敛财诈骗等行为的经营者，加大执法力度，大幅度提高失信违法成本，帮助消费者避开这些消费“陷阱”。

福建厦门市 苏先生

《 人民日报 》（ 2024年01月15日 07 版）