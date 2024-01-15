广西开展老年助餐服务试点

本报南宁1月14日电 （记者张云河）记者从广西壮族自治区民政厅获悉：近日，广西印发《广西积极发展老年助餐服务实施方案》（以下简称《方案》）。明确提出开展老年助餐服务试点，优化老年助餐服务布局，扩大老年助餐服务供给，创新发展“移动型”助餐服务，完善就餐运营支持政策，积极构建老年助餐服务网络，以“小切口”撬动“大民生”，不断提高老年助餐服务质量和水平。

《方案》提出，今年广西各地开展老年助餐服务试点，尚未开展老年助餐服务的县（市、区）遴选2个以上基础条件好、老龄化率高、特殊困难老年人多的乡镇（街道）、村（社区）开展先行试点，已开展老年助餐服务的县（市、区）结合本地实际积极推进，探索形成可复制、可推广的助餐服务模式。

《方案》要求完善老年食堂、老年餐桌、老年助餐点等基础设施配置，将老年助餐服务设施纳入养老服务设施布局规划，多元化提供场地支持，老年助餐服务设施可与社区综合服务设施、便民商业服务设施、生活性服务业资源统筹利用、共建共享。

有关抽样调查显示，广西22.1%的老年人有助餐服务需求，老年助餐服务已成为最迫切的居家养老服务需求之一。据统计，目前广西有13个市开展老年助餐服务，共建有老年食堂127个、老年助餐点43个。

《 人民日报 》（ 2024年01月15日 06 版）