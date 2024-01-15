本报北京1月14日电 （记者李昌禹）记者从全国民政工作会议上获悉：截至2023年三季度，全国各类养老机构和设施总数达40万个、床位820.6万张。近年来，我国聚焦老年群体急难愁盼问题，有效满足老年人多层次、多样化养老服务需求，养老服务供给更趋优化。

养老服务实现提质增量。2023年，民政部加快基本养老服务体系建设，所有省份均出台实施方案和基本养老服务清单。开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务，实施特殊困难老年人家庭适老化改造，组织开展基本养老服务综合平台试点。会同相关部门组织实施积极发展老年助餐服务行动，推动各地因地制宜发展老年助餐服务。出台《养老机构重大事故隐患判断标准》，实施全国养老服务监管效能提升年活动，各地排查整治养老机构各类安全隐患6192处。

社区养老服务供给规模和质量不断提升。民政部组织实施居家社区基本养老服务提升行动，推动各地着力加强社区居家养老服务网络建设，在县（市、区）、乡镇（街道）层面发展具备全日托养、日间照料、上门服务、区域协调指导等综合功能的区域养老服务中心。截至2023年12月底，通过年度提升行动项目，居家和社区基本养老服务累计建成家庭养老床位23.5万张、为41.8万老年人提供居家养老上门服务，累计完成困难老年人家庭适老化改造148.28万户。

《 人民日报 》（ 2024年01月15日 04 版）