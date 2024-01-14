防治呼吸道疾病 心血管病患者需要注意这些事项

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，冬季呼吸道疾病防治时，心血管疾病患者尤其是老年人群，应如何科学用药？

北京中医医院院长刘清泉表示，冬天呼吸道疾病高发，呼吸道感染是诱发和加重心血管疾病的一个重要因素，尤其是老年人群，更容易患病。心血管病患者在呼吸道疾病的防治过程中，首先应该警惕呼吸道感染加重心血管病的因素，其次要做到合理用药、科学用药，以确保疗效和安全。以下几点是要更加关注的：

第一是心血管疾病患者发生了呼吸道感染，应该积极治疗，对于一些高危人群、年龄大于65岁以上，既往有冠心病、慢性的心率衰竭、心肌病或者心脏移植的这类患者，感冒以后不要忍，要积极到医院看病，防止发展成重症再去看，很多时机都丧失掉了。

第二是心血管疾病和呼吸道疾病症状有很多相似的地方，比如胸闷、咳嗽、气短，这些都是心血管和呼吸道疾病相似的症状。当呼吸道疾病治疗后，鼻塞、咽痛、流涕、发热这些症状好转了，但是胸闷的症状仍然没有好转，可能还有加重，同时又出现比如双下肢水肿、晚上睡觉躺不平、把自己憋醒的情况，这时候应该警惕呼吸道感染导致心血管疾病加重，要赶快就医，就医越早，恢复情况就越好。

第三是心血管疾病患者发生呼吸道感染，既要服用治疗心血管疾病的药物治疗，比如降压药、降脂药，抗凝药等，呼吸道感染疾病还需要用解热镇痛、抗病毒药、抗生素、止咳化痰药，可能还需要用一些中药等，这时候要注意药物之间的关系，尤其是高龄的、肝肾功能不是特别好的情况下，药物叠加以后，可能会加重不良反应的发生，所以对于药物之间的相互作用，要向就诊的医生咨询，让医生专业指导。