呼吸道疾病能否重复感染，会不会加重病情？专家解答

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，甲流和乙流能不能重复感染？重复感染会不会加重病情？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，冬季是呼吸道疾病的多发季节，包括很多呼吸道感染、非感染性的疾病，比如甲乙流、新冠、呼吸道合胞、支原体等，这些病原体感染以后，建立的免疫力都不持久，所以可以出现反复感染，并且他们之间也没有交叉免疫，所以不同病原体可以同时或者交替感染。

“针对短时间内重复感染的情况，由于感染建立的免疫力仍然存在，所以再次感染同一个病原体后常常表现比较轻，但是不同病原体感染可能就会加重病情，或者病情恶化，尤其容易导致上呼吸道黏膜屏障损害，还可能激发细菌感染等等。”王贵强提示，在这种情况下，要高度重视易感人群、脆弱人群，尤其是老年人、有基础病的人，还有婴幼儿等。

王贵强说，在呼吸道传染病比较常见的情况下，建议大家要做好个人防护，如果出现上呼吸道感染的一些症状，要及时进行鉴别诊断。主要是进行病原诊断，因为现在有病原治疗的药物，比如流感有抗流感药，新冠有针对性的抗病毒药物，支原体、衣原体等都有相应的病原学的治疗，通过病原学治疗可以有效缩短病程，降低进一步传播风险，降低住院和重症风险。

“对于老年人、有基础病等人群来说，新冠、流感等都可以导致病情恶化，激发细菌感染导致病情加重，所以要更加关注，早期干预、早期诊断。”王贵强说。