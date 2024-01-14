呼吸道症状反复发展如何应对？中医专家支招

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有些人出现呼吸道相关疾病的症状之后有所好转，但是过了几天又出现了，从中医的角度来讲，如何更好地康复和养护？

对此，北京中医医院院长刘清泉表示，从中医的发病理论来看，出现呼吸道症状的反复发展，关键是“正气”受到了损伤。中医有句话，“邪之所凑，其气必虚”，发病主要的原因除了邪气之外，正气是一个关键的问题，所以保护好正气、养护正气是预防反复发作的关键，不要做损伤正气的活动。要做到以下三个内容：

第一是睡眠要规律。尤其是在患病期间，或者康复的过程中，规律的睡眠对于提升正气是非常重要的治疗方法。医生往往在开具一些治疗药物的同时，会嘱咐病人要好好休息，休息是什么概念？就是要睡好觉、睡踏实觉，这是根本的。

第二是饮食要清淡，但是营养要丰富。营养要丰富，不是要吃油腻辛辣刺激的食品，对于小孩和年轻人更为关键。孩子发烧几天了，家长就怕营养跟不上、营养不够，还没有病情完全恢复好，就开始大补了，给孩子吃大鱼大肉，各种营养随之而来，这不仅不利于病情恢复，还会导致病情反复。在中医里叫“食复”，因为吃东西不对而导致疾病反复发作。

第三是不要乱用药、乱投医。任何一个疾病的发生都有它的规律和过程，不要因为发烧不退、咳嗽不止或者其他症状，今天去这家医院、明天去那家医院，今天找张大夫、明天找李大夫，不管西药、中药都会出现重叠用药，这样对病人十分不利，不仅不利于快速恢复，而且很可能会出现反复发作，甚至出现一些副作用。