中疾控：建议高风险人群每年尽早接种流感疫苗

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，季节性流感包括甲型H1N1、甲型H3N2亚型以及乙型流感。我国南方省份自10月上旬、北方省份自10月下旬先后进入本次流感流行季。前期以H3N2亚型流感病毒为主要流行株，南方省份近3周乙型流感病毒占比持续上升至36.8%，北方省份近5周乙型流感病毒占比持续上升至57.7%，部分省份乙型流感病毒占比超过了甲型流感病毒。

“甲型和乙型流感病毒是通过病毒的基因和蛋白的序列特征加以区分的，它们造成的季节性流感，在临床症状上难以区别。”王大燕说，区分和鉴定甲型还是乙型流感病毒，要通过病原学的分型检测，如核酸检测、抗原检测。同一个流感流行季，通常都会出现流感病毒的不同型别和亚型的共同流行，只是占比不同。

王大燕说，得了甲型流感后产生的免疫反应，对乙型流感不能提供有效的免疫保护，也就是说，即使本次流行季得过甲型流感，也还有可能再次感染乙型流感。目前，流感疫苗中包含甲型H1N1亚型、H3N2亚型和乙型流感的组分，建议高风险人群每年尽早接种流感疫苗。