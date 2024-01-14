国家卫健委：当前的呼吸道疾病仍以流感为主 医疗服务总体平稳有序

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，元旦以来，全国医疗机构发热门诊接诊量呈波动下降趋势。当前的呼吸道疾病仍以流感为主，新冠病毒感染处于较低水平，医疗服务总体平稳有序。

米锋表示，随着寒假和春节假期的临近，人群大规模流动和聚集可能加速呼吸道疾病传播。要做好监测预警，加强重点场所管理和重点环节防控。及时向老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群提供健康咨询和转诊指导等服务，并为他们接种疫苗提供便利条件。

“要积极调配医疗资源，优化就诊流程，保障医疗用品供应。”米锋说，针对假日期间常见的运动伤害、事故外伤、心脑血管急症等做好医疗资源储备，确保患者得到及时有效救治。

米锋说，元旦假期以来，南北互跨旅游火爆出圈。南来北往的游客尽情感受着不同的自然环境和文化氛围。南北方气候差异大，要关心目的地及沿途天气变化和道路安全情况，关注身体健康，注意防寒保暖，谨防冻伤感冒，防滑防摔倒。

米锋还说，旅途中要注意饮食卫生。继续坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好卫生习惯，出现呼吸道症状及时鉴别、及时就诊。