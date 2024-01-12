国家中医药局：继续提升基层医疗卫生机构中医药服务能力

人民网北京1月12日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，推进县域医共体建设是深化医改的一项重要举措。近日，国家卫生健康委联合中央编办、国家发展改革委、财政部等9个部门印发了《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，围绕科学构建、规范内部运行管理、提升整体服务能力、完善支持政策等方面，对全面推进建设紧密型县域医疗卫生共同体提出了具体的任务和工作要求。

国家卫生健康委基层司司长傅卫表示，2017年，国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确在县域主要组建医疗共同体。各地结合实际，探索了各种形式的医共体。从2019年开始，国家卫生健康委启动了紧密型县域医疗卫生共同体建设的试点工作，先后确定山西、浙江、新疆三个试点省份，以及其他省份的县（市、区），一共828个试点县。5年以来，国家层面不断加强顶层设计，政策措施逐步完善；相关部门的改革共识逐步凝聚，中央一号文件连续4年对推进县域医共体建设提出要求；在省级层面加快铺开，目前有18个省份已先后印发全面推进县域医共体的政策文件。各个试点县积极探索，在优化县域医疗卫生资源配置、提高县域整体服务能力、改善群众就医体验、完善管理体制和运行机制等方面，都取得了积极的进展和成效，也涌现出一批典型的地区，积累了相对成熟的经验。

“总的来看，地方党委政府对县域医共体的认识程度逐步统一，重视程度和工作力度明显加强，为全面推进紧密型县域医共体建设奠定了坚实基础。”傅卫说。

国家中医药局医政司副司长邢超介绍，自县域医共体建设试点工作开展以来，国家中医药局和国家卫生健康委共同推动各地积极探索实践，在县域医共体建设中充分发挥中医药特色优势，提升中医药服务的可及性，促进中医药和西医药相互补充、协调发展，并将继续从满足群众需求出发，重点推进好以下几项工作：一是推进县级中医医院合理组建县域医共体；二是促进县级中医医院发挥龙头带动作用；三是加强县级综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药工作；四是提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。