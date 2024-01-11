广西桂林2024年首例造血干细胞捐献者成功捐献

中新网桂林1月10日电(唐清 刘鑫林)1月10日，中南大学湘雅二医院桂林医院职工张昌骏顺利捐献造血干细胞后回到桂林，受到了桂林市红十字会志愿者及所在单位工会领导的热烈欢迎。至此，张昌骏成为了中华骨髓库第16723例、广西第586例非亲缘造血干细胞捐献者，也是桂林市2024年首例造血干细胞捐献者。

1月8日和9日连续两天，张昌骏在柳州市造血干细胞采集室，为一名白血病患者捐献了360毫升造血干细胞混悬液。这份无私的奉献，重新点燃了患者的生命火种。

张昌骏在中南大学湘雅二医院桂林医院从事后勤保障部工作。2007年8月，他在一次无偿献血时正式加入中国造血干细胞捐献者资料库，成为一名造血干细胞捐献志愿者。

2023年7月，张昌骏接到了桂林市红十字会工作人员的电话，得知有一位病危的血液病患者和他匹配成功，他立即答应工作人员，将全力配合做好捐献的各种准备工作。

1月2日，在桂林市红十字会志愿者和朋友的陪同下，张昌骏前往柳州进行捐献前的准备工作。从入住医院开始，他就需要注射动员剂，以促进造血干细胞大量生长并释放到外周血中。虽然注射动员剂后，张昌骏的身体出现了一些不适反应，为了确保捐献的顺利进行，他坚持配合医护人员做好各项准备工作。

1月8日上午，张昌骏静静地躺在病床上接受采集。历经5个多小时的采集，张昌骏成功捐献出180毫升干细胞混悬液。1月9日，张昌骏又再次历时5个小时，捐献出180毫升干细胞混悬液。至此，他共向患者捐献造血干细胞混悬液360毫升。

白血病是一种造血系统的恶性疾病，是国内高发的恶性肿瘤之一，也被称为“血癌”。据统计，中国现有白血病患者400余万人，每年新增患者约5万人。目前，治疗白血病最有效的方法就是造血干细胞移植。

桂林市红十字会相关负责人介绍，造血干细胞具有高度的自我更新、自我复制的能力，可分化生成各种血细胞。造血干细胞有很强的再生能力，失血或捐献造血干细胞后，可刺激骨髓加速造血，1至2周内，血液中各种成分可恢复到原来水平。据多年临床观察和国际上的报道，至今还没有因采集外周血造血干细胞引起对捐献者伤害的案例。在采集完成后，一些轻微疼痛感和不适也将很快消失。

目前，张昌骏所在的单位正在建设国家区域医疗中心，未来也将开展器官移植和干细胞移植等医疗技术。张昌骏表示，如果将来还有人和他匹配成功，他依然愿意捐献造血干细胞，挽救他人生命。