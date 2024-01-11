浙江：为妇女儿童托起“稳稳的幸福”

中新网杭州1月10日电(鲍梦妮)在“好”字的字形中，“女”与“子”是必不可缺的两个部分。纵观浙江的现代化建设过程，“她力量”迸发无限精彩，“儿童友好”正进一步成为共识。在此背景下，该省如何为妇女儿童托起“稳稳的幸福”？1月10日，在杭州举行的第五次浙江省妇女儿童工作会议作出了解答。

科技创新、乡村振兴、就业创业……作为“妇女能顶半边天”重要发源地，浙江的发展离不开妇女的活跃身影，当地也出台了不少政策为其护航。

“我们联合浙江省科技厅推出支持女性科技人才更好发挥作用的14条举措。举办世界青科会女性科学家论坛、全省巾帼创新创业大赛、高层次女性科技人才研修班等，实施西湖女性科学家发展支持计划，服务女性科技工作者成长成才。”浙江省妇联主席党组书记、主席何杏仁介绍。

不仅是逐浪高质量发展，在浙江，有越来越多的妇女通过创业、就业提升家庭生活品质，实现个人价值。

记者了解到，目前浙江已建成“巾帼共富工坊”2389家，吸纳从业人员17万人，带动1.4万低收入农户人均年增收2.15万元；举办女大学生专场招聘会2600余场，服务163万人次；开展巾帼村播、巾帼新农人等技能培训，年均培训30万人次，建强巾帼致富带头人队伍。

妇女儿童事业事关千家万户幸福和国家民族未来。助力巾帼有所为的同时，浙江也致力于打造儿童友好的社会环境。

聚焦蕴含“大民生”的“小托育”，浙江省卫生健康委员会相关负责人介绍，2020年至2023年，浙江千人托位数由2.01个增至4.3个，居全国第一；婴幼儿入托率由4.0%提升到16.2%，高于全国5.5%的平均水平。

托育品质提升的背后是不同部门的协同发力：浙江省发改委积极实施国家普惠托育专项行动，浙江省人社厅将托育人员列入急需紧缺服务职业技能培训类别，浙江省住建厅发布既有建筑托育设施改建工程防火技术导则……

此外，该省还从家庭建设方面，为妇女儿童增添“幸福注脚”，如开展“浙里护苗育才”等寒暑假儿童关爱服务活动，受益900万余人次；建立妇女儿童维权关爱多部门联动机制，深化“平安家庭”建设，建设规范化婚调室957个。