怎么见不到鸡绒羽绒服？

在寒冷的冬季，许多人会选择穿羽绒服出行。不过，有网友提出，羽绒服里的绒多是鹅绒、鸭绒，却没见过鸡绒。

那么，为什么没有鸡绒羽绒服？羽绒服的保暖原理是什么？就此，科技日报记者采访了相关专家。

“用来制作羽绒服的羽绒是附着在水禽羽毛下、轻柔蓬松的朵状物。养过水禽的人大概知道，当我们用手逆向梳理它们的毛发时，会发现有长长的毛和短短的绒。制作羽绒服用的就是短短的绒。” 杭州老爸评测科技股份有限公司技术评测工程师、中国纺织工程学会科学传播专家杨陇峰在接受科技日报记者采访时说，“鸡也有绒但数量少。此外，鸡属于陆禽，它的绒成不了绒朵。鸡的绒蓬松性较差，难以‘锁’住大量静止空气，故保暖性较差。”

此外，与鹅绒、鸭绒相比，鸡绒的表面缺少一层可以隔绝外界物质的油脂，因此难免混入各类杂质。这些杂质吸附在鸡绒上，会导致清洗、加工成本大幅增加。因此通常不使用鸡绒制作羽绒服。

那么，羽绒服的保暖原理是什么？

热量传递有三种方式：热辐射、热传导和热对流。冬天外界温度低，由于空气会对流，紧贴人体的那层空气接受了身体的热量，导致密度变小上升，空出的位置会被周围的冷空气及时补充，所以人们会感到冷。羽绒具有特殊的球状纤维结构，每根绒丝表面由许多鳞片叠加而成，鳞片与鳞片之间存在空隙。这些微小的空隙，可以锁住大量的静止空气，形成空气隔热层，以实现保暖功能。（记者 史 诗）