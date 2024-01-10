江西实现血吸虫病传播阻断目标 血吸虫病病人数降至0.55万人

中新网南昌1月9日电 (记者 吴鹏泉)“截至目前，全省39个血吸虫病流行县(市、区)中，24个县(市、区)达到血吸虫病消除标准，15个县(市、区)达到血吸虫病传播阻断标准，钉螺面积基本维持在850平方公里，血吸虫病病人数降至0.55万人。”

在9日下午举行的江西省血吸虫病传播阻断达标工作新闻发布会上，江西省卫健委副主任、江西省疾病预防控制局局长李中坚表示，该省实现血吸虫病传播阻断目标。

血吸虫病是一种严重危害民众身体健康、制约经济社会发展的重大传染病。地处长江中下游的江西境内水网密布、湖泊众多，是血吸虫病流行严重的省份之一。

近年来，江西将血防工作作为健康江西建设重要内容，纳入经济社会发展总体规划和重大民生工程，因地制宜实施以传染源控制为主的综合防治策略，建立鄱阳湖血吸虫病传染源监管平台，重点做好查螺灭螺、封洲禁牧、宣传教育等工作。

钉螺是血吸虫唯一的中间宿主。为改变钉螺孳生环境，控制钉螺沿水系扩散，江西采取了硬化护坡渠道等一系列的水利血防措施，以实现防螺灭螺。

江西省水利厅规划计划处二级调研员李小清说，“十四五”期间，江西在血吸虫病重点疫区县共安排水利项目资金25.24亿元人民币，河流综合治理217条，硬化长度820千米；灌区改造36座，衬砌长度688千米；小流域治理面积253平方千米。

经过多年不懈努力，江西血防工作取得了显著成效：2015年全省实现血吸虫病传播控制目标；2019年提前完成全国“十三五”规划要求的消除任务；2023年12月顺利通过国家疾控局等5部委血吸虫病传播阻断评估。

“尽管防治成效显著，但江西血吸虫病防治工作仍面临着一些困难和问题。”李中坚坦言，例如，血吸虫病作为一种人畜共患病，传染源种类繁多，封洲禁牧工作持续推进难度依然较大；人群流动性强，查病依从性差，传染源控制难度依然较大；中间宿主钉螺孳生环境复杂，分布范围广、面积大，彻底控制难度依然较大等。

中国国家疾控局等11部门此前制定印发的《加快实现消除血吸虫病目标行动方案(2023—2030年)》提出，到2028年，力争所有血吸虫病流行县(市、区)达到消除标准。

江西如何实现消除血吸虫病目标？李中坚透露，江西将加强部门协作，落实落细病人管理，钉螺控制、家畜传染源以及野生动物的监测和防控等重点工作；强化科研创新和成果转化力度，畅通信息网络，在鄱阳湖区传染源监管平台的基础上，建立健全智慧化预警多点触发机制、实现多渠道监测预警机制，不断优化防治措施。