国家医保局：促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平

新华社北京1月5日电（记者彭韵佳、沐铁城）国家医保局5日发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，明确到2024年3月底前，基本消除通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品在省际间的不公平高价、歧视性高价，推动医药企业价格行为更加公平诚信。

在统计全国现有挂网药品监测价的基础上，以省为单位对本地区挂网药品价格分类采取协同治理措施，指导医药企业主动调整针对部分地区的不公平高价、歧视性高价，原挂网价格符合协同治理要求的继续从低执行，并配合有关部门做好供应保障。

通知对治理要求进行明确，常规挂网药品价格回归至挂网监测价或以下；国家组织集采中选药品在供应省份挂网价格统一为集采中选价，其中第八、九批国家集采中选药品在非供应省份挂网价格偏高的，企业按集采标书要求调整至不高于本企业中选价1.5倍或同品种最高中选价，不得以撤网等方式规避价格协同；省级、省际联盟集采、接续中选药品在供应省份挂网价格统一为中选价，在非供应省份合理协同；医保谈判或竞价药品执行全国统一的医保支付标准等。

为维护药品市场价格秩序稳定，防范操纵市场价格等违法行为，在专项治理期间，对通知印发之日起申请挂网、撤网（含已申请但尚未完成程序）的药品，除符合本地区现有规则要求外，将采取临时性措施，包括暂停受理低价药品撤网申请、暂停受理高于医疗机构实际采购价药品挂网申请、暂停受理不符合条件的过评药品挂网申请、评估个别省份挂网药品价格公允性等。