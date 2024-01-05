“小哥医院”为“小哥”送上健康“快递”

快递小哥徐鹏涛清晰地记得第一次看到“小哥医院”牌匾时的感受，除了惊讶，更多的是疑问：“这家医院和其他医院有什么不一样？它真能为我们‘小哥’提供不一样的医疗服务吗？”

如今，距离山东潍坊昌邑市昌城医院正式挂牌“小哥医院”已近一年时间。这里也是山东省首家为快递外卖小哥等新就业群体提供专属医疗服务的医院。现在，徐鹏涛和身边同事们对“小哥医院”的存在已习以为常，“来这里看病拿药都方便得很”。

在这个位于山东半岛西北部的县级市，500余名“小哥”每日风雨无阻地穿行其间，为市民的工作生活提供各种便利。针对这一新就业形态群体，如何减少他们的后顾之忧、让他们更好地在这座城市安居乐业？一项为“小哥”专设的重点医疗服务项目逐渐酝酿成型。

经昌邑市委组织部牵头，昌邑市总工会、市交通局、市市场监督管理局等部门参与，2023年2月，该市一级综合民营医院昌城医院首度挂牌成立“小哥医院”。5个月后，昌邑市中医院也加入“小哥医院”的行列。

“如果说‘小哥医院’有什么特别，那就是为‘小哥’们开辟了绿色通道，举全院之力为他们提供贴心、暖心的医疗服务。”昌城医院党支部书记、“小哥就医服务”负责人李俊杰说。

走进昌城医院门诊大厅，一张写有“昌邑市‘小哥医院’暖心服务项目清单”的大型海报映入眼帘。这里不仅有“小哥”专属的“新就业群体就诊服务台”，而且在挂号收费、取药窗口安装了“小哥窗口”标识，急诊室也有“小哥就诊绿色通道”标识。

李俊杰介绍，目前医院针对“小哥”群体推出的优惠政策包括：“小哥”持身份证、公司证明领取专用“健康关爱卡”，就诊时免普通挂号费、专家挂号费；急诊绿色通道可先就医、后缴费；因口腔疾病就诊者，可享八折优惠；因腰椎间盘突出影响工作、生活者，免除专家会诊费、挂号费（共计150元），确需椎间孔镜微创治疗者，减免手术费500元；每年由公司评选出前50名优秀骑手，医院免费提供不低于300元的健康体检套餐；公布健康咨询热线，常态化提供健康咨询。

不仅如此，“小哥”的直系亲属可持“小哥”本人的“健康关爱卡”享受普通挂号费、专家挂号费减免待遇，同时享受医保规定的门诊检查、购药报销待遇。

而在昌邑市中医院，除了上述类似服务项目，还结合医院自身特点，针对“小哥”群体推出督灸、脐灸、刮痧、拔罐、普通针刺、穴位贴敷等中医外治项目凭有效证明七折优惠，以及检验科、放射科、彩超、心电图等医技科室检查费同样凭有效证明七折优惠。

这些服务对“小哥”们来说，无疑是实实在在的福利。

“说实话，我们这个职业是生不起病的。”徐鹏涛的同事、女快递员张效玲感慨。今年是她正式入职的第三年，平日里有个头疼脑热，她都是趁着午饭时间或晚上送完件后来医院拿药走人。有一次，自己实在撑不住不得不请假去医院排队看病，“找同事替班，还得按派件量多少给人家钱”。

如今，在“小哥医院”里，张效玲不再为长长的挂号队伍而困扰，也不再为诊疗费用而发愁，在她看来，“小哥医院”4个字给了自己“一份安心和保障”。

在昌城医院，为“小哥”们提供这份“安心和保障”的还有一支专属医生团队，由该院重点科室抽调的骨干力量组成，涵盖内科、外科、中医科、口腔科、妇科、放射科等多个科室，除提供常规诊疗服务外，还提供健康咨询。

在团队成员、该院内科主治医师逄成刚眼中，这是一群总是行色匆匆的特殊病人。他接诊的“小哥”中，不少患有腰疼、关节炎等职业病，常常是“疼得受不了”才来医院。他最多一天接诊过十几名“小哥”。

这间小小的诊室里，从医15年的逄成刚见证了这个职业群体的忙碌与艰辛，也常常被他们所感动。

逄成刚印象最深的一次接诊经历，当时已是深夜，下着大雨，本以为如此恶劣的天气不会再有“小哥”就诊，没想到有一名年轻的外卖“小哥”因下雨路滑摔伤挂了急诊。经绿色通道诊疗服务，这名“小哥”最终被诊断为皮外伤。临别时，逄成刚仔细叮嘱对方注意休息，“小哥”感激的目光让他难忘。

他接诊的“小哥”中，有凌晨为孩子拿退烧药的父亲、有因上呼吸道感染咳嗽不停的小伙儿，“他们都在为生活奔波。能为这样一个群体的健康护航，作为一名医生的成就感更大。”逄成刚坦言。

“这是一项爱心公益事业，作为医务工作者我们理应全力奔赴。”昌邑市中医院影像科主任、该院“小哥”查体项目负责人冯洪泉说。目前，该院已为全市136名“小哥”完成查体，下一步还将根据“小哥”群体的具体年龄段实施查体项目的个性化定制。

据统计，昌邑市“小哥医院”目前就诊人数已达1200余人次。

“没有先例可循，我们的探索本来就带有摸着石头过河的意味。”李俊杰回想，最初成立时没人知道“小哥医院”究竟能办成什么样，如今，来自“小哥”群体以及社会各界越来越多的赞誉令她和同事们欣慰不已。她介绍，接下来，医院将在持续落实优惠政策的基础上，考虑为“小哥”及家庭成员提供居家护理、送药上门等服务。

徐鹏涛则希望这样的“小哥医院”越来越多，“让大伙儿的脚步更加踏实有力”。