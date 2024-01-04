国家医保局：2023年约谈药品平均降价超40%

新华社北京1月4日电（记者彭韵佳、沐铁城）据国家医保局4日消息，2023年初以来，针对少数企业部分药品垄断控销、虚增成本等问题，国家医保局2023年全年累计约谈企业23家，涉及30个品种，约谈药品平均降价超40%。

通过持续强化药品价格常态化监管，国家医保局综合运用监测预警、函询约谈、信用评价、信息披露等手段，有效处置一批通过虚抬原料药价格、倒逼制剂价格上涨等问题。

2023年上半年，有关部门发现上药第一生化药业有限公司涉嫌与武汉汇海医药、武汉科德医药、湖北民康制药等3家企业合谋虚增原料药成本数百倍，同时将药品注射用硫酸多黏菌素B挂网价格虚抬至2303元/支以上，以高于国外售价数十倍的不合理高价在国内销售，在短短5年时间内实现年销售金额至40余亿元，获取巨额不当利益。接到相关部门移交问题线索后，为避免不合理高价持续损害患者合法权益，国家医保局先后两次约谈上药第一生化，注射用硫酸多黏菌素B挂网价格降低至123元/支，按2022年用量测算，仅该药品预计每年可减少用药费用超38亿元。

国家医保局表示，支持医药企业通过研发创新、开展一致性评价等方式为人民群众提供高质量、有效率、可负担的医药产品，支持医药企业通过公平合理的自主定价，以补偿成本获得回报，同时也倡导医药企业诚信合法经营和定价，实事求是反映生产成本、销售费用和企业利润，坚决反对各种形式的虚增成本费用、套现“带金销售”行为。

目前，国家医保局正在积极推进有关部门移交的部分药品耗材制造成本与售价差异大问题的整改工作，同时针对部分药品在不同省份间存在不公平高价、歧视性高价问题，组织开展省际间价格协同规范治理，促进区域间价格公平诚信、透明均衡，推进建立医药领域全国统一大市场，增进市场公平竞争。