北京市持续构建养老服务北京模式

贯彻二十大精神 开局之年回望

老有所养是重大民生工程，如何满足老年人多样化、多层次的养老服务需求？过去的2023年，北京不断完善顶层设计，持续打出一套又一套组合拳，上线北京养老服务网及配套小程序，复制推广创新居家养老服务模式，积极建设养老助餐点，建设区域养老服务综合体，推进养老领域的京津冀协同……通过多措并举，北京正构建完善城乡协同、分层分类、全面覆盖的养老服务体系，打造养老服务的“北京模式”。

助推养老体系建设更完备

本市老年人口众多，人口老龄化形势严峻。截至2022年底，本市共有常住老年人口约465万人，占常住总人口21.3%；户籍老年人口约414万人，占户籍总人口29%，已经迈入中度老龄化社会，并呈现加速趋势。在养老方式的选择上，北京入住养老机构老年人仅占户籍老年人口的1%，99%的老年人选择居家养老；90%以上的重度失能失智老年人选择居家养老。市民群众对普惠型养老服务和多元化养老服务形态的需求日益增长。

2023年12月，市民政局会同有关部门联合发布并解读了《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》等系列政策，积极构建完善城乡协同、分层分类、全面覆盖的养老服务体系“北京模式”。本市将在发展好养老事业，“兜住底、兜准底、兜好底”的同时，大力培育发展养老产业，全面扩大市场化、专业化、品质化养老服务供给。上述文件明确了19项重点任务，包括加强养老服务体系统筹布局，优化加强居家社区养老服务供给，推动机构养老服务提质增效，建立精准服务主动响应机制等等。

为更好贯彻落实上述文件，市民政局还会同相关部门联合印发了多个配套政策，即“1+N”，对重点工作进一步细化，涉及居家养老服务网络建设、养老服务人才队伍建设、综合为老服务平台建设、养老助餐服务发展等多项工作，以全面加强养老服务体系建设。

以养老助餐工作为例，自2022年以来，本市累计建成养老助餐点1770家，其中养老服务机构1246家，社会餐饮企业339家，老年餐桌、单位食堂等185家，覆盖4980个城乡社区、258万余人。按照工作方案，本市将全面布局街道（乡镇）区域养老服务中心建设，中心统一设置社区餐厅，重点发挥其养老助餐的主渠道及引领示范作用，就近就便解决老年人用餐不便问题。同时，科学布局老年餐集中配送中心和养老助餐点，搭建全市统一养老助餐供需对接平台。

一系列政策接续出台，勾勒出本市养老服务体系建设的框架与细则，充分释放出北京作为“首善之区”发展养老事业的决心和信心，助力更多专业养老服务走进寻常百姓家。

京津冀三地协同更为紧密

一段时期以来，养老领域的京津冀协同更进一步。通过三地共同努力，京津冀养老服务对接协作成效显著，合作共建、协同共享的态势和工作格局初步形成。三地陆续签署京津冀养老服务协同发展合作协议、建立养老服务协同发展联席会议机制；养老机构等级评定、老年人能力综合评估等标准已建立互通互认长效机制，培训交流养老服务人才近3000名；联合发布50家京津冀蒙区域异地养老机构名单，加强区域优质养老机构宣传推介，为老年人跨区域异地养老提供指南。目前，在河北省养老机构异地养老的京籍老年人已达5000人左右。

2023年9月，京津冀养老服务协同发展推介会在延庆区举行。会上，京津冀三地民政部门发布一系列养老服务协同发展政策方案，通过建立完善养老服务协同工作机制，加快推进京津冀地区养老在项目、政策、人才、医养、区域、行业这六个方面的协同，鼓励老年人养老享老，并努力推动北京养老项目向河北省等环京周边地区延伸布局，携手打造养老服务现代化建设区域协同的先行区、示范区。未来，依托信息化手段，将推动实现三地养老服务政策、养老服务信息、养老服务资源等开放共享。

2023年10月18日，京唐康养合作交流会在河北省唐山市举行，北京市民政局专门组织了近百人的考察团前往唐山市深入考察，引导北京优质养老服务资源和项目向河北省具备条件的地区延伸布局，有效促进优质企业与优质项目的集中对接。京唐两地政府部门、养老企业签订12项康养合作协议，推动京唐养老协同落地落实。

值得一提的是，根据去年发布的《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》，本市将积极构建居家社区养老、机构养老、旅居养老三种形态相互衔接补充的养老服务工作新格局。在旅居养老方面，依托京津冀养老服务协同机制和京琼养老服务合作机制，发展质优价廉的异地康养社区和旅居养老，满足90%以上活力老年人多层次、多样化养老服务需求。

养老服务供需对接数字化平台

纵观本市近年来养老领域的发展，技术的加持不仅活跃了养老服务市场，更是让老年人实实在在地获益。2023年以来，北京市委社会工委、市民政局围绕激发养老服务发展新活力、释放养老产业发展新动能、打造数智化养老新生态三个维度，精心打造了智慧养老服务供需对接数字化平台——北京养老服务网，彻底解决养老服务信息不对称、供需匹配不精准的难题。该平台在2023年6月上线，可实现养老服务“一网通查”、服务信息“一网展现”、政务服务“一网通办”、服务诉求“一网通答”，开启了“北京养老”的新篇章。

例如，“居家养老”功能模块可便捷“找服务”，老年人及家属可在线上浏览并订购居家养老综合示范中心提供的居家照护、助洁、助医等13类、98项居家养老服务；“机构养老”功能模块可精确“找机构”，老年人可通过检索养老机构所属区域、机构性质等条件，定向查询心仪机构。“养老助餐”功能模块也可帮助老人线上线下“找餐桌”……该平台可呈现最新最全的养老服务主体、产品、服务政策与资讯，方便老年人一键查找“家门口”的养老服务资源。

2023年9月26日，北京养老志愿服务“京彩时光”信息平台正式上线。该平台可为养老志愿服务组织方、志愿者和服务对象提供注册、认证、供需对接、服务记录等全流程功能支持，养老志愿服务可根据自身实际情况“在线接单”，涵盖七大类10项志愿服务内容。

随着本市一系列平台的逐步上线，一方面有效链接社会资源，提高养老服务供给的效率，另一方面也能让百姓少跑腿、信息多跑路，助力养老专业服务直接触达有需求的老年人家中。

文/本报记者 蒋若静