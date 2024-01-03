北京大学启动建设临床医学高等研究院

科技日报讯 （记者张佳星）我国的临床资源十分丰富，但原创医学科研成果质量和规模与临床资源却不相匹配。如何进一步提升临床研究质量？

“加强临床医学学科顶层设计应有效统筹医教研等不同层面的资源和力量。”在2023年12月27日举行的北京大学临床医学高等研究院启动建设仪式上，北京大学常务副校长、北京大学医学部主任乔杰院士表示，北京大学临床医学高等研究院将着力推进临床医学学科统筹管理、多中心高质量临床研究、基础临床交叉研究、前沿医学技术创新转化等工作，不断提升医学科技创新体系效能。

国际顶尖医学院校医教研统筹性高、学科交叉深入等创新模式，将更有利于高水平科研成果的产出。乔杰表示，研究院未来将着眼世界顶尖水平，开展临床创新发展策略规划与政策研究，构建疑难罕见病临床大数据平台等支撑体系，深化临床需求导向的基础与临床交叉研究、技术转化研究等，推动医学研究以及医疗模式数智化变革，同时强化高层次临床高水平科技创新人才队伍建设。

国家卫生健康委员会科技教育司监察专员刘登峰认为，临床医学研究是医学科技创新不可或缺的组成部分，研究院应发挥学科群优势，促进基础研究与临床应用转化全链条、全方位发展，成为科技成果转化的“枢纽”。

北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙指出，高等研究院的建设是北京大学面向人民生命健康强化医学科技攻关的重要举措，对于突破医药领域关键问题、培养高水平医学科技创新人才、助力健康中国建设具有重要意义。