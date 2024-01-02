深深的一个鞠躬（平行病历）

那是一个与往常一样忙碌的星期一。专家诊区里挤满了来自全国各地的患者，有的拉着行李箱，有的拿着一袋袋影像片子，满脸焦急地在诊区里等待着。炽热的阳光从窗外照进来，把诊室的温度带得跟门外一样火热。

我坐在诊室里，一个接一个地接诊着患者。随着时间的慢慢流逝，门外等待的患者越来越少。眼看到了午饭时间，终于叫到最后一位了，我朝门口望去，一群家属簇拥着一位老奶奶慢慢走进来。

我曾给自己立了一个规矩，每次门诊到12点以后，就要和患者说一声“让您久等了”，来减少患者等待一上午的烦躁情绪。

今天，像往常一样，我习惯性地说了句：“您来坐这里，让您久等了。您是怎么不舒服呢？”同时，我也用目光打量着她。老奶奶面容清瘦，花白的头发整理得干练利索，但表情有些紧张。家里的几个儿女看上去很是孝顺，围在一旁满脸的关切。

听患者把整个看病经过讲完后，我大概有了判断，可能是常见的真菌性鼻窦炎。追问了既往史，又看了带来的鼻窦CT片子，这个诊断就更明确了。

但老奶奶似乎还有话想说，但又迟疑着说不出来。终于，女儿着急地说：“大夫，我们当地医生说，可能是肿瘤，让我妈马上做手术，您看是肿瘤吗？我们全家人都急坏了，我妈也睡不着觉，想着一定要到北京的大医院来找医生再看看才能放心。”

原来，老奶奶全家人簇拥着来看病，是担心她患了肿瘤啊。看到这家人的担忧，外面也没有等待的患者，我就从发病的易感人群、影像特点，以及治疗方法、手术后的综合治疗和随访等内容，耐心细致地讲解了起来。

记得当研究生的时候，跟着导师查房，导师说：“患者来到医院看病，医生除了治疗疾病外，还有一个很重要的任务就是宣传疾病的防治知识。患者平常很难得到相关的科普知识，我们一定要通过跟患者的接触，把这些知识传递出去。”

虽然已经毕业多年，但导师的这句话我一直记在心里。每次遇到患者对疾病认识不清的时候，我都会抓紧时间把相关知识传递出去，让患者增加对疾病的理解，更好地配合治疗。虽然会多花一点时间，但能收到很好的效果。

我像往常一样耐心地讲解着。老奶奶认真地听着，紧张的表情渐渐放松下来，频频点着头，看着我激动地说：“我看病这么多年，今天终于把这个病搞明白了，心里也踏实了。谢谢你大夫。”说完，她站起身来，给我深深地鞠了一个90度的躬。

长辈给我行这样的大礼，我怔住了，赶忙站起来鞠躬还礼。我只是做了件习以为常的小事，却得到了患者如此的回馈，我的心绪久久不能平复，不禁联想起之前发生在病房里的一幕。

那是一位老大爷，70多岁的年纪，患有慢性鼻窦炎、鼻息肉、支气管哮喘和过敏性鼻炎，属于难治性鼻窦炎。他患病多年，忍了又忍，直到双侧鼻腔长满了鼻息肉，无法正常入睡，才来到医院看病。

经过2个多小时的手术，我顺利地切除了双侧鼻息肉，开放了全组鼻窦。大爷从手术室送回了病房，我也像往常一样，到病房看望术后的患者，告知一些注意事项。

回到病房后，大爷惊喜地发现自己的鼻腔特别通畅，完全没有堵塞的感觉。长久以来第一次能够如此顺畅地用鼻腔呼吸，他又惊又喜，看到我来看望他，激动地给我深深鞠了一躬，说：“王大夫，太感谢你了，这么多年，我终于可以顺畅地呼吸了！”

我也深深给大爷鞠了一躬。我只要尽心做好医生分内的工作，就能为患者的生活带来非常大的改善，并感受到他们由衷的欣喜。在弯下身的那一刻，我深深领会了作为一名医者的责任、价值和患者性命相托的信任。被尊重、被信任比黄金更宝贵，医与患之间的温暖是人间最宝贵的真情。

“医本仁术，医学是一门以心灵温暖心灵的科学。医生之于患者，其首要不在于手术做得如何流光溢彩，而在于如何向患者奉献天使般的温情。”这是医学大家吴孟超的名言。从医的十几年时光里，我不断践行着这句话，也不断收获着医与患之间的温情。

行医路上没有一帆风顺，每当工作到疲惫不堪，每当治疗效果不理想，每当有颓废懈怠的情绪，我的脑海里都会浮现出那些对我信任、尊敬、鼓励、帮助的患者，就像电影片段一样闪现在眼前。他们的鼓励和支持让我战胜眼前的困难和负面情绪，给我继续前进的动力，为了这样一群可爱的患者，我吃点苦受点累又算得了什么呢？

唐朝大医孙思邈说过：“医者，意也。善于用意，即为良医。”“意”可以理解为会运用临床思维进行诊断和治疗，也可以理解为善于用心，用真诚对待患者、用严谨对待工作。医学是科学与人文交融的学科，医者与患者的交流是心灵温暖心灵的过程；医与患之间深深的一个鞠躬，是性命相托的信任和勇于承担责任、不辜负重任的担当。

一个个深深的鞠躬，仿似珍珠般串起行医的生涯，也像灯塔般指引着医者前进的方向，指引我们不断地前进，再前进。

（作者为北京同仁医院鼻科主任医师）