2022年我国儿童健康水平进一步提高

2023年12月31日，国家统计局发布2022年《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告。报告显示，我国儿童健康水平进一步提高，安全环境持续向好，受教育权利得到全面保障，儿童法律保护机制加快健全。

11月19日，孩子们在“儿童友好艺术村”深圳市龙华区上围村的儿童乐园里玩耍。新华社记者 梁旭 摄

儿童健康水平进一步提高。截至2022年末，我国共有妇幼保健机构3031家，儿童医院158家，妇幼保健机构人员增加到62.7万人，儿科医师数达到22.6万人，儿科床位数达到56.8万张。2022年，全国新生儿死亡率为3.1‰，与2021年持平；婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别为4.9‰和6.8‰，分别比2021年下降0.1个和0.3个千分点。

儿童食品安全监管力度加强。严格婴幼儿配方乳粉配方注册、生产许可和生产经营监管，制定发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》，保障婴幼儿口粮安全。2022年，婴幼儿配方乳粉食品安全抽检合格率为99.98%。

学前教育全面普及水平持续提高。2022年，全国学前教育毛入园率为89.7%，比2021年提高1.6个百分点。全国共有普惠性幼儿园24.6万所，增加1035所；占全部幼儿园的比例为85.0%。普惠性幼儿园覆盖率为89.6%，提高1.8个百分点。

未成年人司法保护逐步健全。按照未成年人司法保护相关规定，依法为未成年人提供法律援助和司法救助。截至2022年末，全国共设立少年法庭2181个；未成年人检察专门机构2207个，比2021年末增加31个。2022年，未成年人得到法律援助15.6万人次；1.9万名未成年人得到人民法院、人民检察院和司法系统提供的司法救助。（记者魏玉坤）