研究说一种口腔细菌可能促进肿瘤转移

日本一项新研究说，口腔致龋细菌变形链球菌可能诱发癌症患者形成肺血栓，进而促进肿瘤转移，因此癌症患者保持口腔卫生很重要。相关研究成果日前发表在《癌症科学》期刊上。

来自北海道大学和藤田医科大学的研究人员在论文中介绍，他们以乳腺癌血行转移模型实验鼠为对象展开研究。在培养细胞实验中，他们分析了变形链球菌刺激造成的血管内皮细胞炎症性变化，对血小板活性和凝集、中性粒细胞迁移的影响，以及血栓相关基因的表达水平等。

随后，研究人员向实验鼠尾静脉注射变形链球菌，并测定肺部血管炎症、血栓形成以及中性粒细胞迁移的情况。最后，他们分析了变形链球菌进入血液循环对肿瘤肺转移的影响。

实验结果表明，在变形链球菌的刺激下，血管内皮细胞中与血小板的活性化、凝集以及协同凝集相关的基因表达增加；变形链球菌的刺激促进中性粒细胞向血管内皮迁移；变形链球菌导致血小板活性化，增加了癌细胞向血管内皮的粘附；变形链球菌在实验鼠血液内循环会诱发其肺部血栓形成，进而促进肿瘤转移。

此前研究显示，牙周炎等口腔感染严重时，口腔内的变形链球菌更容易进入血液循环，进而影响全身器官。此次的新研究表明，进入血液循环的口腔细菌是血栓形成进而促进肿瘤转移的危险因素之一。因此，对于癌症患者来说，保持口腔卫生不仅能预防吸入性肺炎，也有助于抑制癌症相关的血栓形成及肿瘤转移，提高癌症患者生存率。