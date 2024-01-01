节日期间加强健康防护

新华社北京12月31日电（记者李恒）当前正值元旦假期，人员流动增多，冬季呼吸道疾病的传染风险加大。专家提示，节日期间，要继续坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好的卫生习惯，倡导合理膳食、适量运动、戒烟限酒、劳逸结合等健康文明的生活方式。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌表示，元旦春节假期，人员流动增多，新冠疫情和其他呼吸道传染病疫情可能会上升，增加老年人、慢性基础性疾病患者等脆弱人群发生重症和死亡的风险，需要提前做好各方面准备。

“室内公共场所和交通工具通常空间密闭、人员密集，是呼吸道传染病防控的重点场所。”彭质斌建议，要做好室内公共场所和交通工具内部的清洁消毒和通风换气；公众前往室内公共场所或乘坐公共交通工具时，要科学佩戴口罩，及时洗手或做好手消毒。

彭质斌提醒公众，出行前要密切关注目的地传染病疫情动态和相关部门发布的信息提示，如果有发热、咳嗽等相关症状人员，建议暂缓出行；旅途中要保持良好的个人卫生习惯；返回后要做好自我健康监测，出现不适症状及时就诊；要及时接种新冠、流感、肺炎等疫苗。

节日期间亲朋好友的聚会有所增加，在饮食上应注意什么？北京协和医院临床营养科主任于康提示，为防止节日期间个人能量和营养整体过剩或失衡，公众要遵循“食不过饱”原则，进食规律尽量和平时保持一致。此外，要尽量保持食物清淡，少油少盐。胃肠道疾病患者、心脑血管疾病患者等，要特别注意不要吃得太过于重口味。