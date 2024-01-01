开展中药创新药研究应以患者为中心

疗效机制不清、新药开发难等影响中医药行业的痛点问题有望得到解决。2023年12月27日，2023中药创新发展论坛暨重庆市中医药学会中药专业委员会学术年会在重庆市中药研究院举行，来自国内中药界的院士专家齐聚一堂，围绕中医药学现代化发展提出真知灼见，并汇报了相关最新成果。

“我们正在打造全基因组GPCR药物筛选细胞库和药物筛选研究平台，目的就是想解决制约中医药行业痛点。”中国工程院院士、成都中医药大学首席教授陈士林介绍，中药干预疾病途径多样，存在着多靶点、多途径、药效机制复杂的特点。

对此，陈士林创立了“本草基因组学”学科。该学科能有效解析药用植物的遗传背景，揭示其生物学本质。他带领团队已经在国际上率先完成510个中药基原物种核基因组和细胞器基因组图谱，揭示了中草药品质形成遗传密码。目前，本草基因组学已经在新品种选育、基因鉴定、生物合成等领域取得了一系列成绩，下一步将着重在中药评价、新药发现等应用领域发挥作用。

“西药是‘以靶筛药’，而我们中药研发新思路是‘药靶同筛’。”陈士林说，研究团队将建立基于全基因组泛GPCR现代中药发现与评价体系，解析中药药效物质基础，发现中药作用新靶标，创新构建中药研究底层核心技术，实现批量科研成果转化，助力“中医药现代化”实现。

“中药成为国际药的前提是标准化和科学化。”上海中医药大学首席教授徐宏喜表示，中医药具有悠久的历史和文化背景，同时它也在不断演进，以满足当今人们对健康和医疗的需求。

“开展中药创新药研究，科研人员的信心比黄金重要。”四川省中医药科学院首席科学家易进海说，“近年来，在国家的大力推动下，不少药企都加大了中药创新药的研发投入，逐渐进入收获期。”易进海研究团队与重庆市中药研究院在“重大新药创制”国家科技重大专项的支持下，借助经典名方和临床经验方，研制出丹葛酚酮胶囊，目前已获得4项国家发明专利授权，并获批国家一类中药创新药。

易进海认为，科研人员在开展中药创新药研究时，应当以患者为中心，寻找符合中药作用特点、能给患者带来明显临床价值和受益的临床定位。在具备有效性和安全性的同时，还要考虑未来的市场价值，更好地以创新驱动中医药高质量发展。

“重庆市中药研究院拥有中药生药学、中药鉴定学、中药化学三个国家中医药管理局重点学科，省部级科研平台14个，自主研发中医药产品60余个，我们将在技术研发、平台建设、科技服务等方面继续为中医药事业作出新的贡献。”重庆市中药研究院党委书记王勇德表示。