2022年我国妇女健康水平和受教育水平持续提高

12月31日，国家统计局发布2022年《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告。报告显示，我国妇女健康水平、受教育水平持续提高，社会保障水平不断提升，劳动权益保护得到进一步加强，妇女权益法治保障体系不断健全。

孕产妇健康水平持续提升。2022年，孕产妇死亡率为15.7/10万，比2021年降低2.5%。城市孕产妇死亡率为14.3/10万，降低7.1%；农村孕产妇死亡率为16.6/10万，与2021年基本持平。

生育全程基本医疗保健服务不断强化。2022年，婚前医学检查率为74.8%，比2021年提高3.9个百分点；孕产妇系统管理率和产前筛查率分别为93.6%和88.7%，分别提高0.7个和3.0个百分点；孕产妇住院分娩率继续保持在99.9%的水平；产后访视率为96.5%，提高0.5个百分点。

义务教育阶段基本消除性别差距。2022年，小学学龄女童净入学率和小学学龄男童净入学率均为99.9%，基本无性别差距。九年义务教育阶段在校生中女生为7408.9万人，比2021年增加42.0万人；占在校生的比重为46.7%，与2021年基本持平。

高等教育男女比例基本均衡。2022年，高等教育在校生中女生为2903.3万人，比2021年增加122.5万人；占在校生的50.0%，男女比例保持均衡。

全社会就业人员中女性比重稳定在四成以上。2022年，全国女性就业人员3.2亿人，占全部就业人员的比重为43.2%。城镇非私营单位就业人员中女性为6766.4万人，占比为40.5%。

女性参加基本医疗保险人数占比提升。2022年末，全国女性参加基本医疗保险的人数为6.5亿人，占全部参加基本医疗保险人数的48.5%，比2021年末提高0.2个百分点。（记者魏玉坤）