中国飞鹤荣获央视2023国潮盛典先锋品牌  

近日，中央广播电视总台首届“国潮盛典”晚会在北京举行。格力、中国飞鹤、小米等公司荣获“2023国潮创新榜样先锋品牌”。

中央经济工作会议强调，要积极培育国货“潮品”等新的消费增长点。央视总台在此重要时刻举办“国潮盛典”晚会，旨在展示国货的核心竞争力和影响力，推动中国经济高质量发展。晚会上，央视对于在创新、美好生活、出海等领域作出杰出贡献的先锋国潮品牌予以表彰。

其中，“科技创新引领现代化产业体系建设”被列为明年工作任务之首，强调要以科技创新推动产业创新。央视“2023国潮创新榜样先锋品牌”奖项重点展现国潮领军品牌创造未来的新产品、新技术，凸显企业在科技创新、产品研发的新成果。中国飞鹤凭借长期深耕创新研发，突破行业“卡脖子”问题，尤其是在脑发育领域的前瞻研究成果和贡献，赢得社会广泛权威认可。

中国飞鹤董事长冷友斌在晚会现场表示，飞鹤发展六十余年，始终以消费者需求为导向、以科研创新为驱动，自研、自建了完整质量管理体系，在原料、生产、研发等领域均走在行业前列，飞鹤在中国婴幼儿奶粉市场连续5年第一。

近年来，飞鹤始终在以科技创新为驱动，率先发力前瞻科研。今年，飞鹤正式宣布启动“脑发育”战略。在4个月时间里，飞鹤先后与北京大学医学部、哈佛医学院波士顿儿童医院的顶尖科研团队进行合作，打造国内外顶尖脑发育科研平台，围绕“生命早期1000天”这一生长关键期，进一步开展系统化、体系化脑发育研究，为提升国民健康和祖国未来人才储备贡献飞鹤力量。

厚积方能薄发。飞鹤一直坚持长期主义，以消费者需求为导向，持续加大科研投入。在母乳研发、关键原辅料开发、工艺创新等领域，飞鹤承担了近40项国家及省级科研项目。“十四五”国家重点研发计划中，与婴配粉相关的项目仅有2个，飞鹤分别承担1个专项和1个课题，为研制新一代婴配粉开展技术攻关，代表着我国科技创新在婴配粉领域探索的前沿水平。

同时，飞鹤坚持自主创新，打通产学研链路，推进了关键技术与制备的自主化和国产化。飞鹤成功建立了一条自主研发的乳铁蛋白生产线，国产化率超过了90%，突破了行业“卡脖子”问题，提升了中国乳企在全球的话语权和核心竞争力。

中国品牌的崛起是中国式现代化的生动诠释。冷友斌表示，面向新未来，飞鹤将持续加强科研创新、产品创新、业态创新，尤其将对生命早期“脑发育”这一关键课题进行更加系统化的研究，为宝宝和全体家庭成员提供更新鲜、更精准的营养和更丰富、更贴心的服务，不断满足新需求、引领新潮流，着力打造全生命周期健康领域的引领性品牌。（李记）