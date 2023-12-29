大家养老与中国人民大学离退休工作处签署合作协议

12月20日，大家养老运营管理有限公司正式与中国人民大学离退休工作处签署合作协议，标志着大家保险专业养老品牌“大家的家”在成功拓展了部委、军队干休系统后，首次进入高校为离退休教职员工提供有品质的居家养老服务。

根据协议，“大家的家”将向中国人民大学离退休老干部、教职工及家属提供健康养老生活解决方案，包括生活照料类、医护康健类、社交陪伴类、文化娱乐类、安全保障类居家养老和助老服务，以及入住大家的家城心医养社区享受协议折扣等。

中国人民大学离退休处处长、党委书记、学校关工委副主任郭海鹰表示，本次签约是中国人民大学离退休工作高质量发展的一个新起点。离退休处经过多次调研、考察，充分且综合的评估，精心筛选出包括大家养老运营管理有限公司在内的四家市场口碑好、养老服务特色鲜明的养老服务机构签约，以满足中国人民大学离退休老干部、教职工及家属多元化、全方位的养老服务需求。中国人民大学拥有全国知名的社会学系、人口学系、老年学研究所，建议未来通过政策一线、理论一线、实践一线三方联合形式推动养老服务品质高质量发展，整合各类养老资源，切实满足老同志健康养老需求。

中国人民大学离退休干部、教职工近3000人，退休教职工平均年龄74岁，离休干部平均年龄89岁。离退休教职工主要集中居住于中国人民大学中关村校区与张自忠路老校区，为老同志提供品质化、多元化、定制化的养老服务迫在眉睫，“大家的家”提供的专业养老服务将有效帮助高校解决这一养老难题。

“大家的家”顺应长者“养老不离家”心理需求，面向高龄独居人群、失能半失能卧床人群、认知症困扰人群、慢病管理需求人群、术后短期康复人群、品质生活照料人群，推出针对性的居家养老解决方案，结合长者自身实际情况提供包括专业护理、医疗健康、精神慰籍、营养干预等全方位的上门养老服务，通过“把护理床位搬进家、把专业服务送到家，让长者用得上、用得起、更灵活地享受养老服务”，真正实现让服务向长者靠拢。