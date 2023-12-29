人民网北京12月29日电 （陈子源）12月28日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜介绍，《指导意见》的主要内容可以概括为重塑体系、完善机制、提升能力、建强队伍4个方面：一是重塑体系，突出“大疾控”理念；二是完善机制，突出协同联动；三是提升能力，突出系统综合；四是建强队伍，突出以人为本。

王贺胜表示，通过完善多部门协作机制，提升疾病预防控制能力，落实传染病综合防控措施，我国疾控事业发展迈上新台阶。

一是加大投入，改善疾控体系服务条件。“十四五”以来，国家发展改革委累计安排131亿元，支持国家、省、市、县四级疾控体系建设。2023年，中央财政通过转移支付方式下拨疾控项目经费176.87亿元，用于重大传染病、地方病等防控工作。

二是多措并举，疾病防治服务质效齐升。我国已建立法定传染病和突发公共卫生事件网络直报系统，覆盖全国8.4万家医疗卫生机构，传染病网络直报系统平均报告时间从5天缩短到4小时。国家卫生应急队伍对各省份全覆盖，免疫规划疫苗接种率持续维持在90%以上。

三是齐抓共管，夯实疾控体系工作基础。各级党委和政府高度重视传染病防控工作。相关部门分工明确、各负其责、联防联控。人民群众健康防病意识大幅提升，“每个人是自己健康第一责任人”的理念深入人心。

“我国传染病防控成效显著，公共卫生防护网进一步筑牢织密。”王贺胜指出，在重大传染病防控方面，我国重点地区艾滋病疫情快速上升的势头得到有效遏制，总体控制在低流行水平；结核病发病率持续下降；血吸虫病流行县全部达到传播控制标准；麻疹、乙脑、流脑等多种疫苗可预防传染病的发病率降至历史最低水平。