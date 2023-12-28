专家热议：加强科普社会有责 形成合力共促科普发展

由人民健康主办、中国非处方药物协会联合主办的“2023中国医药品牌论坛”近日在北京举行。论坛上，多位专家代表与行业嘉宾围绕“履行科普责任，讲好创新故事”进行探讨交流，为推进医药企业品牌建设、践行社会责任、开展健康科普建言献策。

“医生要积极开展健康知识普及，助力纠正公众错误科普认知。”北京医院内分泌科主任潘琦认为，要普及健康科普知识，尤其是向偏远地区、农村地区进行普及，这有助于提升患者基础健康知识素养，让就医过程更顺畅更高效。此外，在医疗技术飞速发展的当下，医务人员也需要不断学习前沿科普内容，才能更好为患者服务。要学习科普创作，推出让老百姓听得懂的科普作品，成为既能讲专业又能讲科普的专家。

《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出，企业要履行科普社会责任，要积极开展科普活动，加大科普投入，促进科普工作与科技研发、产品推广、创新创业、技能培训等有机结合，提高员工科学素质，把科普作为履行社会责任的重要内容。

作为医药企业代表，辉瑞中国血液与罕见病事业部总经理宋发贤认为，企业积极参与科普尤其是创新医药的科普工作，是企业推进创新惠及患者的一环，通过科普让患者对疾病本身及创新解决方案有更全面的了解，有助于患者更好做出判断，及早就医、诊断、接受治疗，提升诊疗效果，及早获益。

对于如何做好科普工作，宋发贤认为，一是要建立专业的科普人才队伍；二是要形成激励机制，提高参与科普工作人员和企业的积极性；三是创新疾病全程管理场景化的科普内容，做患者真正需要的科普内容。

“当前，创新药的上市速度在加快，企业、医生、患者都需要不断加强创新药知识的学习，而科普是一种可以让三方共同学习的方式。”再鼎医药企业传播部执行总监陈晓昱说，通过科普，让患者少走弯路，找到合适的医生，选择合适、规范的治疗方式。对此，建议权威机构搭建科普平台，让医生可以通过平台系统地开展科普工作，激发中青年医师科普工作的动力。此外，学术会议是医生间交流的一个重要场景，建议在召开学术会议时植入科普能力建设话题，潜移默化地提升医生科普能力。

“运用智能科技创新科普应用场景，让科普内容触及面更广泛。”信达生物制药集团患者教育高级总监肖含分享了科普工作的实践经验。他说，一是要基于全面、深入的市场调研开展科普，了解患者科普需求；二是通过线上、线下两个渠道传播科普内容；三是将患者需求分为三个阶段，即“知道”“做到”“获益”；四是将科普受众分为四类，即健康人群、高风险人群、患病人群、康复人群；五是重视疾病预防、筛查、诊断、治疗、康复。