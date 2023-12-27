国产大豆蹚出发展新路（经济聚焦）

中央经济工作会议提出，毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给。大豆是我国居民饮食中重要的植物蛋白和油料来源。近年来，我国大豆面积、产量、自给率保持增长态势。出台扶持政策，推进良种攻关；延长产业链条，提升加工效能；培育消费习惯，促进产销对接……产加储销各环节共同发力，有力助推国产大豆产业实现高质量发展。

——编 者

冬日里，走进黑龙江省宝清县夹信子镇勇进村勇跃屯的清选车间，金黄滚圆的大豆从机器里倾泻而出。一乡大豆种植农民专业合作社理事长林海飞抓起一把豆子细瞅，“豆子匀称饱满，蛋白和油脂率都不错，希望能卖个好价钱。”

大豆是重要的粮油兼用作物。去年，国家大豆和油料产能提升工程启动实施，大豆面积、产量、自给率实现“三增长”，取得良好开局。从今年看，大豆面积稳中有增，连续两年稳定在1.5亿亩以上。

前不久，在哈尔滨举办的首届全国大豆产业博览会上，农业农村部部长唐仁健表示，要立足全产业链系统谋划、短中长结合施策，重点建好需求导向的技术体系、高效通畅的产销体系、系统完整的政策体系，产加储销各环节共同发力，逐步形成国产大豆产业的良性循环。

提升单产，推进品种攻关

今年收成怎么样？“亩产将近500斤，稳住了去年的好势头。”林海飞说，过去讲究“稠麦稀豆”，这两年，合作社采用大垄密植技术，加强田间管理，农技部门统一组织“一喷多促”，有效保障开花结荚数量和产量形成，让合理密植的大豆也能收获好产量。

今年中央一号文件强调“加力扩种大豆油料”。年初以来，农业农村部聚焦100个大豆主产县，以增密度、落技术为重点实施大面积单产提升行动，围绕良田良种良法良机良制集成组装，推广大垄密植、浅埋滴灌、根瘤菌接种等关键技术，主产县亩均种植密度增加800—1000株。专家测算，今年100个大豆主产县单产提升对增产的贡献率超过70%。

提振大豆产业，需要擦亮种业“芯片”。“大豆出油率的高低，直接关系到企业加工效益。”九三粮油工业集团有限公司党委副书记安科峰说，因地制宜加快培育推广高油高产的“双高”大豆新品种，有利于从源头提升国产大豆在压榨领域的国际竞争力。

在我国，高油高产品种选育正扎实起步。各地创制出一批增产、增油的育种新材料，育成油分含量接近或超过22%、蛋白含量也较均衡的国审大豆新品种10个，省审品种22个。农业农村部已将大豆品种攻关列入种业振兴行动、农业关键核心技术攻关、农业生物育种重大项目的优先领域。

延长链条，优化区域布局

在山东禹王集团，十几条大豆蛋白生产线正满负荷运转。“黑龙江是集团大豆原料的重要供应基地，我们在克东县和宾县都建有加工厂，便于就地加工、节省运输成本。”集团总经理李顺秀说。

加工是大豆产业发展的重要环节。这几年，越来越多企业积极延长产业链条，将豆粉进一步加工成手撕素肉条等休闲豆制品，利润率大幅提升。

数据显示，2022年，我国大豆产量共2028万吨，主要用于豆制品、大豆蛋白、大豆油脂等三大领域。“大豆蛋白具备优异的乳化性、溶解性等加工特性，应用市场广阔。通过加工消纳转化扩种增产的大豆，发挥蓄水池作用，有利于驱动全链条良性均衡发展。”中国农业科学院农产品加工研究所所长、国家大豆产业技术体系加工研究室岗位科学家王凤忠说。

如何进一步提升大豆加工效能？王凤忠说，从上游看，要强化专用化种植、采收和收储意识，进一步挖掘原料品质特性、明确用途；从中下游看，高品质功能性产品的市场发展空间较大，需要促进大豆产业链、价值链向高端跃升。目前，国家大豆产业技术体系加工研究室正在加快制定《蛋白加工用大豆原料》《大豆分离蛋白加工技术规程》行业标准，促进大豆蛋白加工的标准化、优质化、规模化发展。

盘活国产大豆加工产能，还需优化区域布局。目前，我国大豆生产不断往优势主产区集中，而大豆压榨70%的产能分布在沿海沿港城市。农业农村部有关负责人表示，除了用足东北等主产区现有加工产能，推动就地加工消化，还要引导优质加工企业带着品牌、技术和市场渠道，往主产区布局产能，构建高效顺畅的产销体系。

升级结构，促进产销对接

在江苏省无锡市洛社镇梅泾农贸市场，“阿三百叶”摊铺上，软糯柔韧的新鲜百叶一做好，顾客就排起了长队。“我们用的是东北优质大豆，采用盐卤点浆的传统手艺，受到附近居民欢迎。”店铺负责人贺三南说。

我国在豆制品消费领域具有深厚的饮食文化基础，各地逐步形成了众多知名品牌和老字号产品。农业农村部市场与信息化管理司副司长刘涵说，近年来，我国国产大豆消费呈稳步增长态势，各地以市场需求为导向加快优化供给结构，促进大豆优质优价和产业提档升级。

大豆种得好、卖得好，消费拉动是关键。日趋多元的大豆产品，见证食品消费结构的升级。江苏省苏州市金记食品有限公司销售经理郑海军介绍，公司在黑龙江省五大连池市等地建立了25万亩大豆合作基地，这几年推出的油豆腐塞肉、鸡汁百叶包等产品，获得了年轻人的青睐。

“近几年，大豆食用消费量维持年均5%左右的增速。”中国大豆产业协会执行会长唐启军说，豆制品市场有望稳中有增，特别是以植物蛋白为卖点的高品质豆制品等领域持续创新，有望拉动豆制品消费总量平稳增长。

打通产加销，让豆农不愁卖。“合作社带动周边发展7300亩大豆玉米带状复合种植，并按照每斤2.6—2.9元的订单价，对产出的大豆实行统一回收。”山东省东阿县齐盛粮食种植专业合作社理事长刘宝介绍，合作社利用东阿县冰点云仓农产品批发交易中心的区位优势，建立豆制品全品类集散仓站，将鲜豆浆、豆腐脑、豆皮等产品直供到户。

农民种地能挣钱，国家粮食才安全。农业农村部有关负责人表示，目前正在研究完善大豆全产业链政策，综合运用补贴、保险、信贷、储备调节等政策工具，多措并举畅通供销、稳住预期，持续调动农民种豆积极性。

《 人民日报 》（ 2023年12月27日 10 版）