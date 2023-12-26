收录39个品种 我国发布第三批鼓励仿制药品目录

新华社北京12月26日电（记者李恒）仿制药是药品供应保障体系的重要组成部分。记者从国家卫生健康委获悉，国家卫生健康委日前联合工业和信息化部、国家知识产权局、国家医保局、国家疾控局、国家药监局等部门组织专家对国内专利即将到期及临床供应短缺（竞争不充分）的药品进行遴选论证，制定《第三批鼓励仿制药品目录》。

第三批目录收录39个品种，涉及75个品规、13种剂型，覆盖抗肿瘤药及免疫调节剂、抗感染用药、神经系统用药、放射性诊断剂、心血管系统用药等12个方面治疗用药。

据介绍，第三批目录以临床用药需求为导向。一是填补国内临床用药空白。第三批目录收录的多个药品为境外已上市，境内未上市品种。如治疗成人遗传性转甲状腺素介导的淀粉样变性的多发性神经病的小干扰RNA药品帕替司兰，联合免疫抑制剂治疗成人活动性狼疮肾炎的口服药品伏环孢素等。二是提高药品可及性。第三批目录收录的部分药品，虽然同作用机制药品已经在境内上市，但由于临床需求量大，存在供应短缺的风险，因此也纳入鼓励仿制的范围。三是鼓励创新制剂技术。第三批目录收录的药品剂型除了有传统的片剂、胶囊剂外，还收录了缓释注射剂、干混悬剂、舌下片等新型药物制剂，以及儿童适宜的剂型和新的复方制剂。四是提高临床诊断准确性。第三批目录收录了6个放射性药品，可用于影像学的诊断和定位，均为境内未上市药品。

记者了解到，此前，国家卫生健康委联合相关部门已先后发布2批《鼓励仿制药品目录》，对目录内药品的研发上市起到了有效的鼓励与引导作用。目前，目录内33个品种已获批上市，覆盖抗感染用药、抗肿瘤药及免疫调节剂、神经系统用药等15个方面治疗用药，其中包含7个罕见病用药。

国家卫生健康委表示，国家卫生健康委将适时组织相关单位和行业学协会、有意愿的经营主体，加强多方政策沟通、技术咨询和工作协调，更好支持引导企业研发、注册和生产临床需要的高质量仿制药。