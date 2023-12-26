寒潮期间，从中医的角度，如何预防呼吸和心脑血管系统疾病？如何减轻咳嗽？如何在恢复期强身健体……权威解答来啦！

面对强寒潮，气温骤降可能诱发呼吸和心脑血管系统疾病，中医有哪些预防方法？

△北京中医药大学房山医院院长 孙鲁英

首先，要注意日常起居方面的基础调护。例如，及时添衣保暖，避免风寒入侵；规律生活，避免劳累、熬夜；科学佩戴口罩，勤洗手等。患有基础疾病的患者要维持常规的治疗，避免突然停药；血压要维持在一个合理的水平，不要过高或者过低。

其次，可以通过中医药食疗或者代茶饮的方法来提高机体抵抗力。如要预防呼吸道疾病，推荐食疗方“四白粥”，即用百合、山药、莲子肉、白米煮粥。百合养阴润肺，山药健脾益肾，莲子肉补脾养心，白米健脾养胃，该方能够补气、润肺、健脾，能够固本培元，增强人体正气，抵抗邪气入侵。但是，糖尿病患者切勿过食粥类，避免血糖升高。易感风寒者可用党参、沙参等作为代茶饮服用。预防心脑血管疾病，可用“荷叶山楂饮”，即用荷叶、山楂、陈皮泡水或者煲粥，该方能够祛湿化痰、健脾理气。需要提醒的是，对上述食疗方或者代茶饮过敏者应该慎用。

最后，合理饮食、适度运动等健康生活方式也是预防的关键。例如，每日摄入充足的水分；摄入适量的新鲜蔬菜和水果；保证肉蛋奶等优质蛋白的摄入；坚持清淡饮食，避免生冷油腻；适当进行太极拳、八段锦等轻中强度的运动；每日热水泡脚促进气血运行，上述均可以增强身体免疫力。

从中医的角度，有哪些方法可以减轻咳嗽呢？

△北京中医药大学房山医院院长 孙鲁英

一方面，对于患有支气管哮喘等慢性病的患者，要维持原有的基础治疗，并到专病门诊就诊，由专科医生调整方案，切勿自行调整，以免病情加重。

另一方面，对于没有慢性呼吸道疾病的人群，在呼吸道疾病恢复的后期也会出现咽干、咽痒、少痰、微咳等症状，中医认为是肺阴不足的表现，可以通过一些食疗方或者代茶饮来养阴润肺、减轻咳嗽。食疗方推荐“润肺汤”，即用梨、百合、陈皮、冰糖煮水，糖尿病患者可以不加冰糖。代茶饮推荐“沙参玉竹麦冬汤”，即用沙参、玉竹、麦冬泡水或者煲汤。蜂蜜水也有一定的润肺止咳作用，患者可以每日适量饮用，但是糖尿病患者不推荐食用。注意，对于上述的食疗方或者代茶饮中有成分过敏者或者过敏体质者慎用。

此外，良好的生活方式也是非常重要的，例如保持每日摄入足量的水分，保持充足的睡眠，避免吸烟、饮酒或者摄入辛辣的食物，保持室内湿度适宜等，均有助于缓解咳嗽。

呼吸道疾病痊愈后，在恢复期可以通过哪些中医手段强身健体，加快身体的恢复？

△北京中医药大学房山医院院长 孙鲁英

一是要加强防护，避免再次感染或者合并其他感染。疾病的恢复后期或初愈期，身体相对虚弱，这段时间仍要加强防护，比如说应该勤洗手、戴口罩、常通风、加强营养、避免跟患者接触等。

二是要起居有节，避免劳累。这段时间是身体从病到愈的过渡阶段，劳累会引起机体的免疫力降低，容易增加患病风险，因此建议规律起居，充足睡眠、合理饮食、放松心情，以促进身体尽快恢复。

三是通过中医食疗方法增强身体抵抗力。比如“四白粥”，能够健脾养胃、固护正气；身体特别乏力的人可用太子参泡水、煮粥或者煲汤，可以益气养阴，帮助身体抵抗病原体。同理，如果对上述食疗方或代茶饮中有成分过敏者慎用。

四是适量运动对身体康复有关键作用。适量运动可以促进身体气血运行、提升心肺功能、缓解压力和焦虑，能够强身健体，促进健康。我们提倡轻度的活动为宜，比如说每日散步或者慢跑一到两次，每次20~30分钟。特别注意的是，每个人要根据自己的身体状况来选择合适的运动量、运动时间或运动频次，以身体微汗为宜，切勿过劳。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会