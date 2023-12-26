2023民生改善暖人心

编者按：习近平总书记指出，“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的”“现代化不仅要看纸面上的指标数据，更要看人民的幸福安康”。

回望即将过去的2023年，以习近平同志为核心的党中央始终聚焦民生关切，坚持人民至上，兜住、兜准、兜牢民生底线，民生保障有力有效。一段段话语，表达了百姓心声；一帧帧镜头，记录下时代温暖；一组组数据，映照着为民初心。这一年的民生答卷温暖人心。

瞩望未来，中央经济工作会议对于明年重点工作作出有力部署，切实保障和改善民生，广大人民群众的获得感、幸福感、安全感将更加充实、更有保障、更可持续。

我今年46岁，主要靠打零工赚点收入。如今孩子大了，我盼着重新找一份稳定的工作。县里10月份开设了智慧零工市场，我试着上传了求职需求，没想到只过了两天，就有一家企业来跟我联系。经过考核面试，我现在在县里一家机械制造公司当电焊工，月薪将近5000元，收入有保障，生活更有奔头！

——陕西省宝鸡市眉县大龄就业人员马兵胜

（本报记者邱超奕采访整理）

年底一盘账，今年的腰包更鼓了。种粮有补贴，还有农业专家手把手指导种植技术。我家的蔬菜大棚从8个增加到10个，一年下来，卖菜纯收入达到4万多元，比去年多挣8000多元。此外，我还享受到脱贫帮扶光伏项目的入股分红400元。家里也换了新冰箱，日子越过越有滋味。

——江西省吉安市遂川县太盆村村民叶诗法

（本报记者邱超奕采访整理）

过去看病都要去市里的医院，来回得半天时间。现在有了“名医基层工作站”，就设在社区卫生服务站，每周三都有市人民医院中医科的医生来坐诊，家门口就能看上专家号。我在这里看病，中医调理加上针灸，现在腰疼的毛病明显缓解，之前的胃病也好多了。

——山东省东营市经济技术开发区安泰北区居民马兰英

（本报记者侯琳良采访整理）

社区的爱心食堂解决了我的吃饭难题，饭菜口味好，很实惠，两菜一汤只要几元钱。我平常自己住，社区的工作人员想得很周到，不仅帮我家安了烟雾报警器，每周还有志愿者上门提供服务。感谢党和政府的好政策。

——湖北省襄阳市南漳县长坪镇长坪社区独居“五保”老人熊兴加

（本报记者强郁文采访整理）

今年9月，我2岁半的孩子在家门口的托育服务中心入托。这里属于普惠型托育机构，政府有补贴，每个月交的学费也不贵。老师们都很专业，每天早上8点送孩子入托，我工作更安心了。孩子在学校里学到了新知识，交到很多新朋友，性格也更加开朗了。

——重庆市南岸区90后家长郑利利

（本报记者沈靖然采访整理）

我母亲和舅舅跟我一起生活，前几年都得了重病，我的收入也不高，多亏社区为两位老人办理了低保，每月有补贴，住院看病费用减免70%。来年我准备找一份较稳定的工作，努力让一家人的日子好起来。

——天津市东丽区万新街道程林东里社区困难户张涛

（本报记者李家鼎采访整理）

我们小区门口的这条路因为简易交通环岛功能不全、缺少指示标牌等问题，容易发生车辆碰擦事故。多亏了社区的“红色驿站”，4月份我们反映情况后，很快就协调相关部门处理，加宽道路、改造边沟、增设交通岛……现在人车分流，社区门口也不堵了，家门口的这条道路终于安全了。

——重庆市江津区白沙镇东山社区居民何轶

（本报记者常碧罗采访整理）

我住的小区建设几十年了，当时由于规划问题道路窄得很，关键时刻救护车都开不进来。这几年，小区路面逐渐拓宽，主干道路一侧都规划成了整齐的停车位，以前乱停乱放的自行车、电动车也都停进智能车棚。而且经过综合治理，违建拆了，绿化多了，墙面刷新了，小区环境更美了，回搬的老邻居也越来越多。

——上海市徐家汇街道乐山六七村居民方贵华

（本报记者刘温馨采访整理）

俺在村奶牛场上班，每天都得进城送牛奶。以前进出村的路坑坑洼洼，一下雨就积水。今年区里实施农村公路提升改造工程，10月底，俺村3公里长的村道修好通车，路面都拓宽了，也平整了。不只是村道，现在村里的环境也越来越好，还建了一个小公园，乡亲们锻炼、休闲都有了好去处。

——河北省邯郸市峰峰矿区界城镇前河庄村村民韩四的

（本报记者邵玉姿采访整理）

数据来源：人力资源社会保障部、国家统计局等

《 人民日报 》（ 2023年12月26日 18 版）