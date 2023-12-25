2023中国医药品牌论坛在北京举行

12月23日，由人民健康主办、中国非处方药物协会联合主办的“2023中国医药品牌论坛”在北京举行。论坛上，多位嘉宾为推进医药企业品牌建设、践行社会责任、开展健康科普建言献策。

中国疾控中心慢病中心主任吴静说，近年来，国家十分重视加强慢病防控，随着国家慢性病综合防控示范区建设等工作的开展，我国慢性病防控能力明显提升，慢性病防控水平进一步改善。但是，我国慢性病防控仍面临较大挑战，对此，要加大力度推进慢病防控科普教育工作，凝聚各方共识，让政府、医疗机构、企业等多方形成合力。结合国家政策将各地慢病防控科普教育的典型经验与突出亮点进行品牌化创新，共同推进健康教育工作的开展。

“医务人员是做科普的重要人群，建议相关部门和机构多措并举增强医务人员科普意识。”北京大学第一医院心内科首席专家霍勇结合心血管领域实践经验，提出“医生做科普的意义不亚于治病”，并进行多维度阐述：“首先，大众有需求。目前网络上科普的内容比较多，大众对于科普内容的真假难以辨别，建议权威专家与媒体合力推出一系列专业的科普内容；同时，我国心血管疾病的发生率和死亡率逐年攀升，已成为首位疾病死因。提高全民健康素养水平，是预防疾病的重要一步，也是减少慢性病致死率的关键。”

通过健康科普使人民群众认识到自身的健康责任，养成健康的生活方式和行为，对于维护和促进人民群众的健康具有重要意义。中国健康教育中心健康传播部主任李雨波研究员结合自身工作介绍了健康科普信息生成和传播的原则、流程和注意事项。“健康科普不能靠一己之力，需要卫生健康行政部门、医疗卫生专业机构、媒体、专家、社会各界通力合作，努力为公众提供科学、准确的健康知识。”李雨波说。

作为医药企业代表，津药达仁堂集团党委副书记、总经理王磊介绍说，传承和创新是企业发展的生命力。近年来，达仁堂开展了一系列传承优秀传统文化的活动，加强企业品牌建设，不断提升企业品牌的知名度和竞争力。同时，以传统中医药经典典籍为基础开展产品创新，以创新促进中医药文化的传承发展。未来，达仁堂将向全生命周期健康管理企业迈进，让中医药更积极参与到疾病预防、疾病治疗和疾病预后等全生命周期的健康管理工作中来。

普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，已成为提高人民健康水平的重要方式。近年来，以岭药业持续提供多领域学术专家资源、专业化店员培训、科普化消费者教育等服务，强化疾病科普，提升疾病认知，实现疾病的有效管理，提高患者的生活质量。石家庄以岭药业股份有限公司市场部任计辉以参与“人民健康之星”科普行动为例，讲述了企业在科普教育方面的实践体会。“通过线上、线下等形式普及疾病防控知识，引导、激励群众了解、掌握健康科普知识，践行健康生活方式，能够帮助降低慢性病发病率，促进公民健康素养提升，助力健康中国目标实现。”任计辉说。

武田中国副总裁、企业事务与患者服务部负责人连晶说，一直以来，武田积极践行“以患者为中心”的企业发展理念，同时以研发为核心驱动企业发展。聚焦在华发展，武田立足科技创新，持续深耕中国市场，践行企业社会责任，多举措推动科普工作发展，为患者提供更全方位的医疗服务。此外，武田积极探索数字化创新方式，在肿瘤、消化、罕见病等各疾病领域建立多方数字平台，构建从数字医疗领域孵化到商业化的全周期产业合作模式。

在圆桌论坛环节，北京医院内分泌科主任潘琦、辉瑞中国血液与罕见病事业部总经理宋发贤、信达生物制药集团患者教育高级总监肖含、再鼎医药企业传播部执行总监陈晓昱围绕“履行科普企业责任，创新药企担先锋”进行主题交流；首都医科大学附属北京朝阳医院睡眠呼吸中心主任、呼吸与危重症医学科主任医师郭兮恒，中日友好医院毛发医联体负责人、毛发医学中心主任杨顶权，华润江中OTC事业部副总经理王家清，浙江万晟药业零售负责人姜博文围绕“社会责任创新，服务群众健康需求”进行交流探讨。

会上，“人民健康科普行动计划”暨“健康中国创新实践案例-科普责任案例”征集活动正式启动。