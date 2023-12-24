2023首届中国产业园区大会在京举行

12月21日，由中国国土经济学会主办，中国国土经济学会产业园区专委会及华夏幸福产业研究院承办的2023首届中国产业园区大会在京举行。大会以“促进产业园区高质量发展”为主题，旨在搭建交流平台，探讨产业园区发展的新思维和新模式，描画产业园区高质量发展路径。

本次大会邀请国家工信部规划司园区处胡也调研员到场祝贺。开幕式上，中国国土经济学会主席团主席、研究员柳忠勤出席并致辞。

华夏幸福基业股份有限公司总裁赵威作为本次大会承办方代表出席并致辞。

中国国土经济学会理事长肖金成等专家作主题发言，他们从不同角度探讨了产业园区发展的新趋势和新挑战。

“体制创新是产业园区的灵魂。”肖金成认为，产业园区是所在地区的经济增长极，应集中全力进行培育，加大投入，推进体制创新，改善营商环境，聚集全国、全世界的经济要素。

中央政策研究室原副主任郑新立通过视频发表主题报告，提出在园区高质量发展中，产业园区要从四个方面发挥带头作用：一是要围绕数字经济和绿色经济，带头做数字化、绿色化的示范园区；二是要在体制创新上做体制、机制创新的示范园区；三是要在技术创新上，为实现科技自立自强起到带头作用；四是要在推进高水平开放上发挥重要作用，为实现高水平的开放型经济作出示范。

河南省原省长张大卫总结了产业园区的四个重要作用和面临的六大挑战，并提示三类风险，提出产业园区未来九大建设任务。他认为，产业园区高质量发展是中国经济的动力源。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，在智能时代，产业园区要把握数字化、绿色化双转型的重大机遇，加大市场化改革、扩大高水平对外开放，促进民营经济做大做优做强、积极引入和培育朝阳产业和未来产业，成为中国式现代化的推动引擎和新增长极。

在主题发布环节，华夏幸福产业研究院发布《2024产业园区十大趋势》和《华夏幸福高标生产制造产业园产品方案》两个研究成果。