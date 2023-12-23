新华社北京12月22日电（记者董瑞丰、李恒）健康企业建设是健康中国“细胞”建设的重要组成部分。国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬22日在国家卫生健康委举办的新闻发布会上表示，截至目前，全国已建成健康企业近1.9万家，和2022年相比增加了38.5%，连续三年增长30%以上。

据介绍，自2019年《关于推进健康企业建设的通知》印发以来，各地区、各部门围绕建立健全管理制度、建设健康环境、营造健康文化等方面积极推进健康企业建设，不断实践探索有效的经验做法，取得一定成效。

王建冬介绍，为提高健康企业建设积极性，国家卫生健康委从2021年起开展“健康企业建设优秀案例征集活动”，目前已经分两批评选出72个优秀行政案例和300个优秀企业案例，并通过多种形式进行推广，取得良好社会效应。

与此同时，部分地区在开展健康企业建设活动中出台帮扶政策和具有地方特色的激励奖励措施。比如，湖北、四川等地对于各级建成的健康企业，按照不同比例下调企业工伤保险费率；全国四分之一省份对健康企业实行优先推荐申报“五一劳动奖章”等激励措施，取得良好引领和示范效应。

“从总体成效看，通过持续广泛深入开展健康企业建设，促进了企业职业健康管理水平不断提高，工作场所环境和劳动条件不断改善，进一步保障了劳动者职业健康权益。”王建冬说，近年来，全国新发职业病确诊病例呈下降趋势，2022年全国报告新增职业病病例数比2019年下降40%。

王建冬表示，下一步，将持续营造良好的健康企业建设氛围，鼓励各地出台和推广更多激励奖励政策，不断增强健康企业建设积极性和创造性。